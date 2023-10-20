4 رئيسية تدل على نقص فيتامين د في الجسم

تعتبر أشعة الشمس أهم مصدر لفيتامين د، وفي الشتاء، ونحن في حاجة إليها للعظام والجلد والرفاهية العقلية، وإذا لم يكن هناك ما يكفي من فيتامين د، فإن الأطفال يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بلين العظام، وقد يصاب البالغون بهشاشة العظام وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني.

ما هي علامات نقص فيتامين د؟ وهنا 4 منها الرئيسية.

آلام في العظام والأطراف

خاصة إذا تجلى في فصل الشتاء. تصبح الأطراف أكثر تيبساً من المعتاد في الصباح بعد الاستيقاظ.

الوزن الزائد

تؤثر النسبة العالية من الدهون في الجسم على مستوى فيتامين د في الدم - وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون وكلما زادت الدهون لدى الشخص، زادت الحاجة للتعويض.

يتعرق رأسي كثيرًا

نعم، هذا مؤشر غريب على نقص فيتامين د منذ قرن مضى، بعد الولادة، طرح الأطباء السؤال: ما مدى تعرق رأسك؟ هذه علامة نموذجية على النقص.

أمراض الأمعاء

الأشخاص الذين يعانون من مرض كرون، وعدم تحمل الغلوتين، ومرض التهاب الأمعاء المزمن هم أكثر عرضة للمعاناة من نقص فيتامين د وتؤثر هذه الأمراض على امتصاص الدهون - حيث يمتص الجسم كمية أقل من المواد القابلة للذوبان في الدهون.

يقول الخبير مايكل ف. هوليك، أستاذ الطب وعلم وظائف الأعضاء والفيزياء الحيوية في المركز الطبي بجامعة بوسطن:

وقضاء وقت معقول في الشمس هو المفتاح من المهم أن يتكون فيتامين د على الجلد غير المحمي، وإذا تعرضت لحروق شمس خفيفة بعد 30 دقيقة دون حماية، فابق في الشمس لمدة 10-15 دقيقة واستخدم واقي الشمس.