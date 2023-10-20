زخة شهب الجباريات السنوية تزين السماء غدا السبت

تصل زخة شهب الجباريات السنوية ذروة تساقطها في الفترة من منتصف ليل السبت 21 أكتوبر حتى صباح الأحد 22 أكتوبر.

الشهب في أفضل عروضها

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إنه يتوقع أن تنتج الشهب أفضل عروضها عند حوالي الساعة 05:00 فجر الأحد بالتوقيت المحلي.

مذنب الجباريات

تعبر الكرة الأرضية في هذا الوقت من العام خلال الأجسام النيزكية المنتشرة على طول مدار المذنب هالي، والذي يُعرف أيضًا باسم "مذنب الجباريات".

تضرب هذه الأجسام النيزكية الغلاف الجوي للأرض وتحترق على ارتفاع حوالي 70 إلى 100 كيلومتر، وتظهر لنا في صورة شهب.

10 إلى 20 شهابًا في الساعة عند ذروتها

شهب الجباريات ليست من زخات الشهب القوية، ولكنها يمكن أن تنتج ما بين 10 إلى 20 شهابًا في الساعة عند ذروتها.

تُعرف شهب الجباريات بأنها شهب سريعة للغاية، حيث تندفع إلى الغلاف الجوي بسرعة 66 كيلومترًا في الثانية.

وعادة ما تكون هذه الشهب خافته، لكنها تعوض ذلك الخفوت عن طريق إنتاج ذيول من الغاز المتأين يستمر لبضعة ثوان بعد اختفاء الشهاب نفسه.

الشهب ساطعة بشكل استثنائي

في بعض الأحيان، يمكن أن يكون الشهاب ساطعًا بشكل استثنائي ويتفتت إلى أجزاء.

نقطة إشعاع شهب الجباريات توجد في اتجاه نجوم الجبار، والتي ترصد مرتفعة في السماء بالأفق الجنوبي الشرقي عند منتصف الليل خلال شهر أكتوبر.

وتعتبر نجوم الجبار واحدة من أسهل المجموعات النجمية التي يمكن التعرف عليها.

الرصد من موقع مظلم

لمحاولة رؤية شهب الجباريات، يجب أن يكون الرصد من موقع مظلم بعيدًا عن اضواء المدن.

وليس على الراصد النظر مباشرة نحو نجوم الجبار لرؤية الشهب، حيث يمكن أن تظهر من كل الاتجاهات في جميع أنحاء السماء.

يذكر أن المذنب هالي مصدر شهب الجباريات سيكون اقترابه التالي من الشمس في يوليو 2061.