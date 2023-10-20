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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"الوطنية للصحافة" تنعي الكاتب الصحفي رؤوف توفيق

رؤوف توفيق
رؤوف توفيق

تنعي الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي ، وأعضاء الهيئة، ببالغ الحزن والأسى ؛ الصحفي والناقد والكاتب الكبير رؤوف توفيق، والذي وافته المنيه مساء اليوم .

 

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نعى الشوربجي ؛ رؤوف توفيق قائلاً أنه كان مثالاً لطيبة القلب والنقاء والاجتهاد والمثابرة وبشاشة الوجه ونموذجاً للصحفي المتميز المهموم بمشاكل ومستقبل مهنته ، وتتلمذ على يديه اجيال مجلة صباح الخير ، وإسهاماته في العمل الصحفي متعددة .

يذكـر أن  رؤوف توفيق كان رئيسا لتحرير مجلة صباح الخير  التي تصدر عن مؤسسة روزاليوسف، وله عدة مؤلفات نالت احترام الجميع.

وتتقدم الهيئة بخالص العزاء إلى الأسرة الصحفية و أسرة الفقيد ومؤسسة روزاليوسف ، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته ومغفرته وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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