"الوطنية للصحافة" تنعي الكاتب الصحفي رؤوف توفيق

تنعي الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي ، وأعضاء الهيئة، ببالغ الحزن والأسى ؛ الصحفي والناقد والكاتب الكبير رؤوف توفيق، والذي وافته المنيه مساء اليوم .

نعى الشوربجي ؛ رؤوف توفيق قائلاً أنه كان مثالاً لطيبة القلب والنقاء والاجتهاد والمثابرة وبشاشة الوجه ونموذجاً للصحفي المتميز المهموم بمشاكل ومستقبل مهنته ، وتتلمذ على يديه اجيال مجلة صباح الخير ، وإسهاماته في العمل الصحفي متعددة .

يذكـر أن رؤوف توفيق كان رئيسا لتحرير مجلة صباح الخير التي تصدر عن مؤسسة روزاليوسف، وله عدة مؤلفات نالت احترام الجميع.

وتتقدم الهيئة بخالص العزاء إلى الأسرة الصحفية و أسرة الفقيد ومؤسسة روزاليوسف ، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته ومغفرته وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.