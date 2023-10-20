4 أطعمة تحتوي على نسبة عالية من فيتامين د

نقص فيتامين د على المدى الطويل يمكن أن يضر بصحتك لأن فيتامين أشعة الشمس ضروري للعظام والدفاع المناعي.

لكي يتمكن الجسم من إنتاج فيتامين د من تلقاء نفسه، فإنه يحتاج إلى ضوء الشمس، ولكن هذا أمر نادر الحدوث، خلال فصل الشتاء عادة لا توفر لنا الأيام القصيرة والطقس الغائم الكمية اللازمة من ضوء الشمس.

لتجنب نقص هذا الفيتامين المهم، هناك أشياء يمكنك القيام بها لموازنة فيتامين د خلال فصل الشتاء، ويوصي الأطباء بتعريض وجهك ويديك وذراعيك للشمس في الهواء الطلق وبدون حماية من الشمس مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

وفي الواقع، يجب أن يكون هذا الإمداد بفيتامين د كافيًا للبقاء على قيد الحياة في الموسم المظلم، ومع ذلك، لا يزال الكثير من الناس لا يحصلون على ما يكفي من فيتامين د في الجسم، كما يقول خبير التغذية إيغور ستركوف لـ MedicForum.

والخبر السار هو أنه يمكن تلبية 10 إلى 20 بالمائة من احتياجاتنا من فيتامين د من خلال نظامنا الغذائي، تحتوي بعض الأطعمة على كميات عالية بشكل خاص من فيتامين د.

سمك السلمون

سمك السلمون غني بفيتامين د. سمك السلمون البري مثير للإعجاب بشكل خاص لمحتواه العالي من فيتامين د، تحتوي الحصة القياسية البالغة 85 جرامًا من سمك السلمون على ما يقرب من 375 وحدة دولية (IU) من فيتامين د.

الفطر

يحتوي الفطر أيضًا على الكثير من فيتامين د، ولكن هذا يعتمد على نوع الفطر يحتوي الفطر البري الطازج على كمية أكبر من فيتامين د مقارنة بالفطر الذي يتم شراؤه من المتجر وهذه نتيجة دراسة محتوى فيتامين د في الفطر.

البيض

إذا كنت تعاني من نقص فيتامين د، فيجب عليك أيضًا تناول البيض في كثير من الأحيان. هنا، صفار البيض غني بشكل خاص بفيتامين د، وتحتوي البيضة الكبيرة على حوالي 44 وحدة دولية من فيتامين د، وإذا كنت قلقًا بشأن مستويات الكوليسترول لديك، فلا يوجد ما يدعو للقلق في هذه المرحلة.

وتظهر الأبحاث أن صفار البيض ليس له أي تأثير على مستويات الكوليسترول في الدم.

دقيق الشوفان

هل تحب أكل العصيدة؟ ثم ستقوم في نفس الوقت بشيء مفيد لتوازن فيتامين د لديك. دقيق الشوفان هو مخزن حقيقي للفيتامينات والمعادن والعناصر النزرة، كما أنه يحتوي على الكثير من فيتامين د ويساعد على تجديد فيتامين د.