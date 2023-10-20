عاجل.. أبو عبيدة يرد على بايدن بإطلاق سراح محتجزتين أمريكيتين

أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إطلاقه سراح محتجزتين أمريكتين أم وابنتها لدواعٍ إنسانية وذلك استجابةً لجهود قطرية.

وقال أبو عبيدة في تغريدة له : ولنُثبِت للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات بايدن وإدارته الفاشيّة هي ادعاءاتٌ كاذبةٌ لا أساس لها من الصحة.

يذكر أن الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

وردت قوات الاحتلال بقصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.