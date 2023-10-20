السكتة القلبية تحدث بسبب زيادة النشاط البدني.. طبيبة توضح

قالت طبيبة القلب ليلي باروش إنه بغض النظر عن العمر، يمكن أن تحدث السكتة القلبية المفاجئة بسبب زيادة النشاط البدني.

وناقشت طبيبة القلب باروش أحد الخبراء الطبيين في مجلة صحة الرجل موضوع السكتة القلبية غير المتوقعة ونوهت المتخصصة إلى أن الأشخاص في أي عمر يمكن أن يتعرضوا لهذا الاضطراب، لكن إحصائيا يحدث في كثير من الأحيان عند الرجال بعد سن الأربعين.

ويمكن أن تحدث السكتة القلبية المفاجئة في أي عمر ومع أي نمط حياة، ولكن الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا معرضون لخطر متزايد.

أما حالات توقف القلب في سن مبكرة فعادة ما تكون ناجمة عن تشوهات خلقية وراثية في القلب وليس من الممكن دائمًا اكتشاف هذه العيوب حتى أثناء الفحص.

وقد يكون الإنسان شاباً، ويبدو قوياً ومليئاً بالطاقة، ولا يعرف شيئاً عن مشاكل قلبه، وقد يكون توقفه المفاجئ هو العلامة الأولى لهذه الاضطرابات.

ولفتت الطبيبة الانتباه إلى حقيقة أن السكتة القلبية يمكن أن تحدث مع زيادة النشاط البدن، بعندما يتوقف القلب فجأة، يفقد الشخص وعيه على الفور، وغالبًا ما يحدث هذا أثناء النشاط البدني."

وفقا لها، لا يمكن أن تكون التمارين الرياضية أو الرياضة في حد ذاتها السبب المباشر للهجوم ولكن إذا تم إضعاف الجسم بسبب بعض العوامل، فإنها يمكن أن تزيد من التعرض لمثل هذا الحدث.

وأضافت المتخصصة: "يمكن أن يتأثر هذا أيضًا بعمليات أخرى في الجسم، وهي مزيج من جميع العوامل - الجفاف، وعدم توازن الكهارل، وزيادة الكورتيزول أو الأدرينالين".