تشكيل الهلال لمواجهة الخليج في الدوري السعودي

أعلن المدرب البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة نظيره الخليج، مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد الملك فهد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من مباريات الدوري السعودي للمحارفي لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

تشكيل الهلال لمواجهة الخليج في دوري روشن

ويقود النجم الصربي ميتروفيتش تشكيل الهلال ويعاونه سالم الدوسري وميشيل ديلجادو ومالكوم في رباعي بخط الهجوم ضد نادي الخليج، حيث يعتمد التشكيل على طريقة لعب

في حراسة المرمى: ياسين بونو .

في خط الدفاع: سعود عبدالحميد - خاليدو كوليبالي - علي البليهي - ياسر الشهراني.

في خط الوسط: روبين نيفيز - سيرجي سافيتش.

في خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري - مالكوم فيليبي - ميشيل ديلغادو.

في قلب الهجوم: الكسندر ميتروفيتش.

ويتواجد على مقاعد بدلاء نادي الهلال في مواجهة الخليج اليوم كل من محمد العويس ومحمد البريك وخليفه الدوسري ومصعب الجوير ومحمد كنو عبدالإلة الماكي والقحطاني وصالح الشهري وعبدالله الحمدان.