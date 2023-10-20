شاهد.. كواليس انتخابات نادي الزمالك بعد نهاية عملية التصويت

كشف مراسل بوابة الوفد الإلكترونية أخر تطورات وكواليس العملية الانتخابية في نادي الزمالك والجارية الآن من أجل اختيار مجلس إدارة جديد للقلعة البيضاء.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك عن غلق أبواب الدخول في الساعة السابعة مساء اليوم، على أن تتسلم كل لجنة بطاقة العضوية وبطاقة تحقيق الشخصية من الأعضاء للتصويت حتى الساعة السابعة مساءً وسيتم السماح لكل من يتواجد في خيمة الانتخاب بالتصويت.

وتتكون اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك من المستشار عبدالله قنديل رئيسا للجنة وعضوية كل من المستشار مختار محمد علي والمستشار منتصر عبد العال والمستشار غريب محمد والمستشار خيري محمد والمستشار مجدي حيدر والمستشار أيمن النحال.

وفتح في التاسعة صباح اليوم الجمعة باب التصويت في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد، ويستمر التسجيل في كشوف الحضور والتصويت حتى السابعة مساء اليوم.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية:

التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق بالإضافة إلى النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024.

والنظر في تقرير مراقب الحسابات

اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة.

وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.

واعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، بالإضافة إلى اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

والنظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، والموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.