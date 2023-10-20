جيش الاحتلال الإسرائيلي يُطلق قذائف هاون من لبنان باتجاه مزارع شبعا

أطلق "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، قذائف هاون من لبنان باتجاه منطقة مزارع شبعا المُتنازع عليها، إذ يُوجد عدد من المواقع العسكرية ولا توجد بلدات، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يرد بقصف مدفعي على مصادر النيران، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات في الهجمات.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة أنه استهدف خلية من 3 عناصر تابعة لحزب الله اللبناني في منطقة السياج على الحدود اللبنانية وذلك عقب إعلان الجيش أنه "ورد بلاغ عن إطلاق نار في مستوطنة مرغليوت، حيث قامت القوات الإسرائيلية بمسح المنطقة".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وافق اليوم على خطة إجلاء سكان مستوطنة كريات شمونة الحدودية مع لبنان.

وأفاد بيان مشترك صادر عن وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، نقلته مراسلتنا، بأنه سيتم إخلاء كريات شمونة إلى دور الضيافة التي تدعمها الدولة.

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوفه إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

روسيا تُناشد مواطنيها بعدم زيارة إسرائيل وفلسطين ولبنان والأردن

ناشدت "وزارة الخارجية الروسية"، مواطنيها بعدم زيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان والأردن في الوقت الحالي، بسبب تطور الأوضاع في المنطقة، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الجمعة.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "يزداد الوضع في الشرق الأوسط سخونة. يستمر قصف الأراضي الإسرائيلية، والهجمات الصاروخية والقنابل على شمال قطاع غزة ومناطق أخرى، وتقع الحوادث المسلحة في منطقة الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل. ويتزايد بسرعة عدد القتلى والجرحى. هناك احتجاجات ضخمة تحدث في جميع أنحاء العالم. وفي هذا الصدد، نوصي بشدة المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى المنطقة، وخاصة إلى إسرائيل ولبنان والأردن والأراضي الفلسطينية. خلال زيارة هذه البلدان والمرور عبرها، يجب مراعاة أقصى درجات الحذر وزيادة تدابير السلامة الشخصية، وتجنب مناطق المواجهات والمخاطر، ويجب اتباع توصيات السلطات المحلية، وكذلك رسائل البعثات الخارجية الروسية".