روسيا تُناشد مواطنيها بعدم زيارة إسرائيل وفلسطين ولبنان والأردن

ناشدت "وزارة الخارجية الروسية"، مواطنيها بعدم زيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان والأردن في الوقت الحالي، بسبب تطور الأوضاع في المنطقة، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الجمعة.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "يزداد الوضع في الشرق الأوسط سخونة. يستمر قصف الأراضي الإسرائيلية، والهجمات الصاروخية والقنابل على شمال قطاع غزة ومناطق أخرى، وتقع الحوادث المسلحة في منطقة الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل. ويتزايد بسرعة عدد القتلى والجرحى. هناك احتجاجات ضخمة تحدث في جميع أنحاء العالم. وفي هذا الصدد، نوصي بشدة المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى المنطقة، وخاصة إلى إسرائيل ولبنان والأردن والأراضي الفلسطينية. خلال زيارة هذه البلدان والمرور عبرها، يجب مراعاة أقصى درجات الحذر وزيادة تدابير السلامة الشخصية، وتجنب مناطق المواجهات والمخاطر، ويجب اتباع توصيات السلطات المحلية، وكذلك رسائل البعثات الخارجية الروسية".

وتُواصل موسكو العمل بشكل وثيق مع السلطات المصرية والإسرائيلية لضمان مغادرة المواطنين الروس الذين طلبوا المساعدة في عملية الإجلاء من قطاع غزة.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الرحلات الجوية من إسرائيل ولبنان والأردن ودول أخرى على شركات الطيران المنتظمة لا تزال قائمة. وقالت الوزارة: "وصل حوالي 6 آلاف شخص من تل أبيب إلى روسيا منذ 9 أكتوبر".

روسيا تُعلّق على تكثيف الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

أكد نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية "أليكسي زايتسيف"، أن تكثيف الوجود العسكري لدول ثالثة قرب منطقة الصراع في قطاع غزة يُفاقم خطر التصعيد، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الجمعة.

وأضاف زايتسيف خلال تقديم إحاطة صحفية ردا على سؤال حول الوجود العسكري للولايات المتحدة ودول غربية أخرى في شرق البحر المتوسط: "إن تعزيز بعض الدول لوجودها العسكري في منطقة النزاع، بلا شك ينطوي على خطر زيادة التصعيد، من جانب مختلف الأطراف المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في المواجهة الحالية حول قطاع غزة".