شاهد.. ماجد الحنبلي يتحدث عن آخر مستجدات انتخابات الزمالك ويكشف مفاجأة

تحدث المستشار ماجد الحنبلي المرشح على مقعد الرئيس في نادي الزمالك عن آخر مستجدات عملية التصويت في الانتخابات الجارية الآن بمقر القلعة البيضاء كشف عن مفاجأة للجماهير.

وقال الحنبلي في تصريحاته للوفد أن هناك بعض المشاكل التي ظهرت خلال عملية التنظيم، حيث فوجئنا بعدد كبير من الجماهير التي دخلت إلى النادي وتسبب هذا الزحام في تعطيل العملية الانتخابية وإعاقة وصول أعضاء الجمعية العمومية إلى الصناديق للإدلاء بأصواتهم بسبب تواجدهم في الممر.

ووجه الحنبلي الشكر على القضاه المتواجدين في النادي للإشراف على العملية الانتخابية كما طالب بفرض المزيد من السيطرة على الأوضاع لتسجيل الانتخابات ومرور الأمر بدون أزمات.

شاهد تصريحات الحنبلي كاملة من هنا

وانطلقت في التاسعة صباح اليوم الجمعة عملية التصويت في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد، ويستمر التسجيل في كشوف الحضور والتصويت حتى السابعة مساء اليوم.

وتواجد عدد كبير من الأعضاء داخل الخيام الإنتخابية للتسجيل والإدلاء بأصواتهم كما تواجد عدد كبير من المرشحين وفي مقدمتهم الثنائي حسين لبيب وفاروق جعفر المرشحين لرئاسة النادي من أجل الترحيب بالأعضاء.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية:

التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق بالإضافة إلى النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024.

والنظر في تقرير مراقب الحسابات

اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة.

وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.

واعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، بالإضافة إلى اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

والنظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، والموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.