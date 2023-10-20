نقابة أطباء قنا تشارك فى تظاهرات ميدان الساعة لدعم القضية الفلسطينية

شارك الدكتور محمد الديب نقيب أطباء قنا وأعضاء مجلس النقابه، فى تظاهرات اليوم الجمعة، والتى انطلقت من ميدان الساعة بوسط مدينة قنا، بمشاركة الآلاف من أبناء محافظة قنا من مختلف أطياف المجتمع القنائي والأحزاب والنقابات العمالية والنقابات المهنية بميدان الساعة بمدينة قنا.

وذلك دعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بمجاز الاحتلال الصهيوني الوحشية بقطاع غزة وتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسى في كافة القرارات التي تحمي الأمن القومي المصري.

وشارك من أعضاء مجلس النقابه الدكتور الدكتور محمود عويس والدكتور حيدر عبد الحميد والدكتور محمود عبد المولي والدكتور عبد العزيز طايع .

ورفع المتظاهرين العلم المصري والعلم الفلسطيني مرددين الهتافات المناهضة للعدوان الإسرائيلي الغاشم والوحشي علي قطاع غزة وقتل الأبرياء من المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ .

وأكد نقيب أطباء قنا علي كامل الدعم خلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة في الحفاظ علي الأمن القومي المصري .