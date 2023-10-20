إستمرار توافد المتظاهرين على ميدان السواقي بالفيوم دعماً للشعب الفلسطيني

يشهد ميدان السواقي بمحافظة الفيوم، إستمرار المظاهرات التي انطلقت عقب صلاة الجمعة، للتنديد بالعدوان على الشعب الفلسطينى وقتل المئات من المدنيين والمرضى بالمستشفيات بقطاع غزة. وشهدت المظاهرات مشاركة من جميع أطياف الشعب بمختلف انتماءاتهم، وأعضاء الأحزاب السياسية وطلاب الجامعات وائمة الأوقاف ورجال الأزهر الشريف، وسط هتافات مطالبة بالوقف الفوري لقصف المدنيين. وعبّر شعب الفيوم عن غضبه مما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدين على دعمهم للقيادة السياسية، في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وأن مصر قادرة على فتح معبر رفح وإدخال المساعدات والدواء لدعم الأشقاء من الشعب الفلسطينى.

رجال الأزهر الشريف ينددون بالهجمات الغاشمة على الشعب الفلسطيني …

وأوضح الدكتور سعيد عبدالغني مسئول العلاقات العامة بالمنطقة الأزهرية بالفيوم، أننا نرفض وبكل عبارات الإدانة والاستنكار، ما يحدث للشعب الفلسطيني من قبل الصهاينة، لإبادة الشعب الفلسطينى الاعزل، بدعم من الولايات المتحدة الامريكية، والذي أدى إلى استشهاد ما يربو على 3 آلاف شهيد من الأطفال والنساء والرجال، مضيفا ان الأزهر الشريف يرفض عملية تهجير الشعب الفلسطينى، ومحاولة ترحيله الى شبه جزيرة سيناء ذات السيادة المصرية، والتي ضحى من أجلها ابناء الشعب المصرى، وتم تحريرها في حرب السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى خوض مصر للعديد من الحروب من أجل القضية الفلسطينية منذ عام 1948 وحتى اليوم مرورا بالعديد من الحروب.

وأضاف يحيى أبوجبارة من أهالي مركز اطسا، أن الشعب المصرى خرج اليوم ليؤكد دعمه للقيادة السياسية فى كل الخطوات التى تخطوها لوقف المجازر والانتهاكات التى ترتكب ضد ابناءنا واشقائنا فى فلسطين، وأن ما يحدث ترفضه كل القوانين والأعراف الدولية، ويمثل جرائم حرب وابادة جماعية يسأل عنها المجتمع الدولي بأسره.

وقال إيهاب ادم بالمعاش، انه انضم مع المتظاهرين فى صفوف جماهير الفيوم للتنديد بالمجازر التى ارتكبت ضد الشعب الفلسطينى، وخاصة ما حدث فى مستشفى المعمداني، وسط صمت رهيب من المجتمع الدولي. وكانت المظاهرات قد اندلعت بانحاء محافظة الفيوم، منذ عدة أيام بكافة مدن ومراكز المحافظة زادت كثافتها اليوم الجمعة، للتنديد بالاعتداء الهمجي على الشعب الفلسطيني الاعزل، مرددين الهتافات التى تدين الصهاينة و تصرفاتهم و منها" بالروح بالدم نفديك يا اقصى .. فلسطين عربية. وحق الشهدا مش هيضيع. وشهدت المظاهرات كذلك مشاركة نسائية كبيرة من السيدات والفتيات، اللواتي خرجن للتنديد بالعدوان الاسرائيلى على قطاع غزه، ويطالبن بوقف فوري لتلك المجازر التى ترتكب يوميا في حق الشعب الفلسطيني الشقيق.