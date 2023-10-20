النائب طارق عبد العزيز يشارك المصريين في مسيرات تفويض الرئيس السيسي بالمنصورة

شارك النائب الوفدي طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، مسيرات التأييد والتفويض التي خرجت من ميدان محافظة الدقهليه بمدينة المنصورة ،بحضور جماهيري بالالاف وسط هتافات دعم وتأييد وتفويض للرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ الخطوات والإجراءات ومايراه مناسباً للحفاظ علي الأمن القومي المصري .

وأكد عبد العزيز في تصريحات علي هامش المسيرات اليوم ، أن حضورنا اليوم لتفويض الرئيس السيسي والقوات المسلحه للحفاظ علي الوطن ومقدراته وحدوده ، موضحاً بأن آلاف المصريين عبروا عما يدور في وجدانهم مستشعرين حجم التحديات ، وواثقثين في شجاعه وبطولة وشهامه الرئيس السيسي ، الذي يبرهن كل يوم بأنه قائد عظيم استدعاه الشعب لإنقاذه من الجماعات الارهابيه واليوم نفوضه لحمايه الأرض والعرض.

وتابع طارق عبد العزيز بأننا اليوم نصطف صفا واحداً خلف القيادة السياسية ، ومن الغد مستعدين للدفاع عن سيناء الحبيبه ارض الفيروز باروحنا خلف رئيسنا وجيشنا.

ولفت عضو الشيوخ بأن المشهد عظيم والمصريين دائما علي العهد لايتخلفوا ابدا عن دعم رئيسهم وجيشهم الباسل ، موضحاً بأن الملاحظ أن المصريين بجميع طوائفهم والأحزاب المصريه بمختلف أيديولوجياتها ، في الميادين يجمعهم هدف واحد هو حب الوطن .

وكانت مسيرات حاشده قد خرجت من ميدان محافظة الدقهليه بمدينة المنصوره ، رافعين اعلام مصر وفلسطين منددين بالعدوان علي غزة ، معلنين تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية الأمن القومي المصري.

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