إزالة فورية لحالة بناء مخالف بقطاع السيد عبدالرحيم جنوب قنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم الجمعة، برئاسة محمد حسين رئيس قطاع السيد عبدالرحيم جنوب قنا، من تنفيذ إزالة فورية على أرض أملاك خاصة زراعة عبارة عن مبانى بالطوب الأحمر والأسمنت بمساحة ١٦٠ متر .

وأوضح العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.