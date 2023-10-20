مسيرة حاشدة بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة لدعم فلسطين

شهد ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، مسيرة تضامنية للتنديد بالمجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وآخرها استهداف مستشفى الأهلي المعمداني بعزة، والذي خلف مئات الشهداء من أبناء شعب فلسطين، وكذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية، حيث شهدت الوقفة مشاركة الألاف من أبناء القليوبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وردد المشاركون هتافات منددة بالاعتداءات الغاشمة للاحتلال الإسرائيلي، واستهداف المستشفيات والمدنيين العزل، تضمنت هتافات "القيادة السياسية.. إحنا معاكم في القضية"، "فلسطين عربية"، و"فلسطين عربية رغم أنف الصهيونية"، وغيرها من الهتافات التي تندد بما يرتكبه العدو الإسرائيلي بحق الأشقاء في فلسطين.

وأكد المشاركون، أن كل القوانين ترفض ممارسات إسرائيل لإبادة الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم، مرددين شعارات «عاشت فلسطين» و «لا للإبادة الجماعية للفلسطينيين».

كما قام المتظاهرين بأداء صلاة الغائب ترحما على أرواح شهداء فلسطين، وأكد المشاركون رفضهم التام لما يحدث في غزة من مجازر تهدف لإبادة الشعب الفلسطيني، منددين باستهداف جيش الاحتلال لمستشفى الأهلي المعمداني بغزة وسقوط أكثر من 500 شهيد معظمهم من الأطفال والسيدات والمرضى والعُزل، مشيرين إلى أن المصريين جميعا يرفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، باعتبار أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن التهاون فيه أو تجاوزه تحت أي ظرف من الظروف.