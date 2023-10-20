أحمد فهمي يواصل مساندة أهل فلسطين .. "حملة تبرعات كبيرة لصالح غزة"

أعلن الفنان أحمد فهمي، إطلاق مبادرة لمساندة أهل فلسطين وغزة، بعد العنف الذين تعرضوا له من قبل المُحتل الإسرائيلي، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتملعي "فيسبوك".

وشارك أحمد فهمي، جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو عبر حسابه على موقع فيسبوك، قائلًا:" ما يحدث في فلسطين جرائم حرب ومذبحة جماعية لشعب هو أهلنا وأخواتنا، وفي كل دقيقة يموت منهم أعداد كبيرة جدًا، سواء نساء أو رجال أو كبار السن أو أطفال ".

وأضاف أحمد فهمي، قائلًا:" ولكن من المؤسف أن الإعلام الغربي يضلل هذه الصورة، ويعكس ذلك ويتبين أنهم ضحايا، دورنا هو الحديث وشرح ذلك، ودورنا أيضًا أن نستقبل التبرعات على قدر ما نستطيع لأهلنا في غزة ".

واختتم قائلًا:" سأبدأ حملة للهلال الأحمر وسأسمي مجموعة من زملائي شخصيات مؤثرة، سيتحدثون ويتبرعون، كما سيدعون 5 من زملائهم أيضًا للتبرع، سأبدأ بعمرو يوسف ومصطفى خاطر، وحازم إمام، وحسام غالي، وأحمد حلمي.

أحمد فهمي يدعم الشعب الفلسطيني

دعم الفنان أحمد فهمي، الشعب الفلسطيني، معربًا عن استيائه من الجرائم اللاإنسانية من الكيان الصهيوني المحتل، وذلك من خلال فيديو جديد عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، واصفًا ما يحدث مذبحة جماعية للفلسطينيين والهدف منها إبادته.

وتحدث أحمد فهمي عن الإعتداءات التي تقع على الشعب الفسطيني من قبل الكيان الصهيوني، قائلًا:" اللي بيحصل في فلسطين ده اسمه جرائم حرب، ومذبحة جماعية ومحاولة تطهير عرقي لشعب هما أهلنا وأخواتنا".

وأضاف “فهمي”:" كل يوم وكل دقيقة بيموت منهم أرقام كبيرة جدًا، سواء ستات أو أطفال أو عواجيز، وللأسف الإعلام الغربي بيضلل الصورة دي وبيعكسها وبيطلع أنهم ضحايا دورنا نتكلم ونوضح الحقيقة".

وطالب أحمد فهمي، متابعيه التبرع، قائلًا: "أقل حاجة نقدر نعملها اننا ندعم اخوتنا في غزة ودي حملة دعم وتبرع لهلال الاحمر المصري الي بيوصل المساعدات لاخوتنا هناك علي رقم الحساب المكتوب تحت يارب ثبتهم يارب".

آخر أعمال أحمد فهمي

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد فهمي، مسلسل سفاح الجيزة، والذي عرض مؤخرًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة، وحقق نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

تفاصيل مسلسل سفاح الجيزة

مسلسل سفاح الجيزة قصة بوليسية مشوّقة مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقية، تدور حول مطاردة الأمن الجنائي لرجل من أخطر المجرمين وأكثرهم دهاءً وقسوةً وعنفًا، وذلك خلال مسيرته الإجرامية التي يتخللها مزيج من أعمال النصب والاحتيال والسرقة وانتحال الشخصيات والقتل المتسلسل بدم بارد.

يضم مسلسل “سفاح الجيزة” مجموعة من النجوم، وهم:"أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، ميمي جمال، حنان يوسف، صلاح عبد الله، وآخرين.. تأليف انجي أبو السعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري.