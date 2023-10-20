تداول 12 ألف طن بضائع و656 شاحنة بموانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الجعة، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 656 شاحنة بضائع و 60 سيارة .

حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 294 شاحنة بضائع و 20 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة و362 شاحنة بضائع و 40 سيارة .



ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة ومغادرة العبارة امل و استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت الميناء السفينتين الحرية ودليلة.

كما يشهد ميناء نويبع البحرى تداول 1780 طن بضائع عامة ومتنوعة و171 شاحنة بضائع.

وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى كوين نفرتيتى و ايلة وبريدج.



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1093 راكبا بموانيها .

