الجمعة 20 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تداول 12 ألف طن بضائع و656 شاحنة بموانئ البحر الاحمر

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الجعة، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 656 شاحنة بضائع و 60 سيارة .

 

حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 294 شاحنة بضائع  و 20 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة و362 شاحنة  بضائع و 40 سيارة  . 


ويستعد ميناء سفاجا البحرى  اليوم لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة ومغادرة العبارة امل و استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت الميناء  السفينتين الحرية ودليلة.

 

كما يشهد ميناء نويبع  البحرى تداول 1780 طن بضائع عامة ومتنوعة  و171 شاحنة بضائع.

 وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى كوين نفرتيتى و ايلة وبريدج.


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1093 راكبا بموانيها .
 

الجريدة الورقية