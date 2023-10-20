لافتات مصر وفلسطين إيد واحدة تزين ميدان الحصرى بأكتوبر

شهد ميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر لافتات مكتوبة عليها "مصر وفلسطين إيد واحدة"، "يا فلسطين ما ننساكى كل العالم العربى معاكى"، "يا بلادنا العربية فلسطين هيا القضية"، "يسقط قتلة الأطفال يسقط يسقط أعداء السلام ويسقط يسقط الاحتلال".

توافد الآلاف من المواطنين على ميدان الحصري، للمشاركة بمسيرات منددة بالعدوان الصهيوني على غزة.

تعالت هتافات المواطنين تعبيرًا عن الغضب مما يلحق بالفلسطينيين في قطاع غزة وأنحاء الأراضي الفلسطينية من ضربات الكيان المحتل.

نشرت مديرية أمن الجيزة منذ فجر اليوم الجمعة خدمات أمنية مكثفة بميدان الحصري استعدادًا لاستقبال آلاف المواطنين استجابة لدعوات المسيرات الاحتجاجية على العدوان الصهيوني في غزة.