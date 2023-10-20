طارق يحيى يدلي بصوته في انتخابات الزمالك

أدلى طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق بصوته في انتخابات النادي الأبيض اليوم.

فتح في التاسعة صباح اليوم الجمعة باب التصويت في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد، ويستمر التسجيل في كشوف الحضور والتصويت حتى السابعة مساء اليوم.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات كل من:



أوَّلًا: منصب الرئاسة:

حسين أحمد لبيب عمر.

عمر جلال حسن محمد هريدي.

فاروق فؤاد جعفر محمد.

ماجد فاروق عبدالجواد الحنبلي.

ميرفت سيد أحمد إسماعيل.



ثانيًّا: منصب نائب الرئيس:

أحمد محمد عبدالغني عبدالرازق.

هاني مجدي خليل حجاج.

هشام نصر سليمان أحمد.



منصب أمين الصندوق:

حسام الدين المندوه توفيق الخواجة.

عبدالمجيد سليم عبدالصبور دسوقي.

كريم محمد عادل السيد عبيد.

محمد قدري محمد جلبي.

خالد إبراهيم محمد لطيف.

محمد ممدوح حسن الماوي.

وأعلن خالد لطيف انسحابه من الانتخابات خلال الساعات القليلة الماضية.

رابعًّا: منصب عضو مجلس الإدارة فوق السن:

أحمد إبراهيم عبادة جاد الكريم.

أحمد سليمان عفيفي عباس.

أحمد عفيفي مصطفى السيد.

أحمد فودة أحمد نصير.

أشرف إمام عبدالسلام عبدالغفار.

الحسيني سمير محمد أحمد.

السيد عبدالمنعم أحمد متولي.

حاتم السيد حسين البيباني.

حسام محسن عبدالله مندور.

حسن سيد عبدالحميد عفيفي.

حمدية كمال عبدالرؤوف.

رجب أحمد رواش إبراهيم.

رفعت عبدالرؤوف شبل محمود.

سامح سوني سعيد محمود الخوانكي.

سماح سعيد عبدالله محمد.

سيف الإسلام محمد يوسف السيد.

شريف محمد إسلام محمد عبدالرحمن.

شيرين حسين كامل نظمي الفقي.

طارق أحمد محمد عبدالعال.

علاء الدين مختار محمد مقلد.

عمرو علي أدهم إبراهيم أدهم خليل.

ماهر محمد شفيق شقران.

مجدي محيي شكري صادق.

محمد رشاد محمد المدهون.

محمد رشاد محمد حسن.

محمد طارق حسن عبدالغني.

محمود سامي عبدالوهاب محمود.

مروة أمير محمد عثمان الرفاعي.

مصطفى سيد عبدالخالق عبدالرحمن.

نجلاء السيد أحمد خليفة.

نجلاء فتحي ناجي مفتاح.

هاني شكري نجيب جرجس.

هاني عيد محمد عيد.

هاني نبيه عزيز برزي.

هشام محمد علي أحمد.

هشام يكن حسين زكي.



خامسًا : منصب العضوية تحت السن:

أحمد خالد سعيد حسانين.

أحمد عادل محمود محمد النمس.

أحمد هاني محمد سعيد زاده.

إيهاب عصمت حسن عاشور.

آية هشام فؤاد حسين.

خالد محمد المنتصر عبدالمنعم الزيات.

رامي إبراهيم محمد نصوحي.

علي عبدالحميد علي العطفي.

محمد خالد محمد أحمد الصادق.

محمد صلاح حسين عودة أبوقطيط.

محمد ياسر حسن مصطفى بحبح.

نيرة مصطفى نصر جاد الله.

هشام نصر الدين إبراهيم علي.

ياسمين حامد عبدالحليم إسماعيل.