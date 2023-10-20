شاورما دجاج بالخلطة الخاصة لحميتك

تعد شاروما من أفضل الأكلات المفضلة لدى الكبار والصغار لمذاقها الشهي والذكي مما يدفع الأمهات الي تحضيرها بشكل جذاب لتنال إعجاب أفراد أسرتها.

يشكل تناول شاورما الدجاج بطعمها الغني والشهي انطباع سائد لمحبيها ولكنهم يخافون من زيادة الوزن، واليوم نقدمها لكٍ بطريقة جديدة تضمن لكٍ وزن صحي ومذاق طيب.

المقادير

- صدر الدجاج : 400 جراماً (مقطع شرائح رفيعة)

- بهارات الشاورما : ملعقة كبيرة (مقادير تتبيلة الدجاج)

- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان (مقادير تتبيلة الدجاج)

- عصير الليمون : ملعقة صغيرة (مقادير تتبيلة الدجاج)

- الخل الأبيض : ربع ملعقة صغيرة (مقادير تتبيلة الدجاج)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة (مقادير تتبيلة الدجاج)

- الثوم : 4 فصوص (مهروس، مقادير صلصة الثوم)

- المايونيز : ملعقتان صغيرتان (قليل الدسم، مقادير صلصة الثوم)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة (مقادير صلصة الثوم)

- الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة (مقادير صلصة الثوم)

- خس : نصف كوب (مفروم، للحشو)

- الخيار المخلل : 2 حبة (مقطع بالطول، للحشو)

- الخبز العربي : 4 أرغفة (أو خبز البيتا)

طريقة التحضير

1. نتبل الدجاج بمقادير التتبيلة وهي: بهارات الشاورما، وزيت الزيتون، وعصير الليمون، والملعقة الصغيرة من الخل الأبيض، والملح، في وعاء مغطى ونضعه بالبراد لمدة 4 ساعات على الأقل.

2. نحمر الدجاج المتبل في مقلاة غير لاصقة حتى يستوي.

3. نمزج مقادير صلصة الثوم وهي: الثوم المهروس، والمايونيز قليل الدسم، والملح، الزيت النباتي، مع بعضها البعض لتصبح متجانسة.

4. ندهن خبز البيتا بمقدار كافي من صلصة الثوم ثم نوزع الدجاج المحضر سابقاً ثم نضع الخس والمخلل ونلف الخبز على شكل أسطواني ونحمرها على الشواية وتقدم ساخنة.