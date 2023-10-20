وزير الشباب والرياضة يوجه بتوفر الاستضافة الكاملة للوفد الفلسطيني المشارك بسفينة النيل

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتوفير الاستضافة الكاملة والدعم للوفد الفلسطيني المشارك في فعاليات سفينة النيل للشباب العربى، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة من خلال الادارة المركزية لتنمية الشباب (الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية)، بالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون الوزير ، بمشاركة ١٥ دولة عربية.

تأتي هذه الخطوة استجابةً للظروف الصعبة التي يواجهها الوفد الفلسطيني جراء الأحداث الراهنة ، مما يعرقل عودتهم إلى وطنهم، وسعياً من وزارة الشباب والرياضة لتخفيف المعاناة وتوفير الراحة والإستقرار للوفد الفلسطيني خلال فترة تواجدهم في مصر.

وتأكيداً على أهمية التضامن والوحدة في مثل هذه الظروف الصعبة، وتأكيداً علي التزام وحرص الدولة المصرية بتقديم كل الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق، وتعبيراً عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، أملةً في عودة الأوضاع إلي طبيعتها قريباً.