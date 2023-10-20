ميلوني غدًا في القاهرة لحضور قمة السلام

تتوجه رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني إلى القاهرة، غدًا السبت، للمشاركة في قمة السلام في الشرق الأوسط التي تعقدها مصر، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

السفير المصري لدى إيطاليا

وجاء الإعلان على لسان السفير المصري لدى إيطاليا، بسام راضي، يوم الأربعاء 18 أكتوبر، بشأن الدعوة التي وجهها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لميلوني.

وقال السفير المصري لدى إيطاليا: "مصر متحمسة لمشاركة صديقتها إيطاليا كدولة رئيسية على الساحة الدولية والإقليمية تحت القيادة القوية والمؤثرة لميلوني".

قمة القاهرة

وأضاف راضي: "أن قمة القاهرة التي ستجمع زعماء العالم والمنظمات الدولية تنطلق من إيمان مصر الراسخ بحتمية إحلال السلام في المنطقة"، موضحا أن القمة ستتناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية والسلام في لحظة حساسة للغاية تمر بها منطقة الشرق الأوسط.

إعلان بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية

ومؤخرًا كان قد أعلن نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الثلاثاء، أنه سوف يوقع غدًا مع نظيره المصري سامح شكري، "إعلانًا بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية"، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

جاء الإعلان خلال مراسلات تاياني لمجلس النواب الإيطالي حول الوضع والآفاق في الشرق الأوسط بعد هجمات حماس ضد إسرائيل، حيث قال تاياني "إن مصر محاور حاسم ويمكنها أن تلعب اليوم، كما فعلت في الماضي، دورًا أساسيًا كوسيط مع حماس في حالات الأزمات، وكذلك لتسهيل المفاوضات بشأن الرهائن".

وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أن "هذه الأزمة الجديدة تذكرنا بأنه لا يمكننا، ولا يجب علينا، أن نخفف من حذرنا على هذه الجبهة".