مظاهرات بالغربية تندد بمجزرة جيش الإحتلال الإسرائيلي

شهدت مدينة طنطا اليوم، الجمعة ،احتشاد آلالاف من المواطنين في مظاهرة احتجاجية حاشدة بمنطقة الاستاد، تحت شعار جمعة العزة ،وذلك لدعم القضية الفلسطينية والتنديد بسيناريو الاعتداءاتشهدت مدينة طنطا اليوم، الجمعة ،احتشاد آلالاف من المواطنين في مظاهرة احتجاجية حاشدة بمنطقة الاستاد، تحت شعار جمعة العزة ،وذلك لدعم القضية الفلسطينية والتنديد بسيناريو الاعتداءات المستمرة للقوات الاحتلال الإسشهدت مدينة طنطا اليوم، الجمعة ،احتشاد آلالاف من المواطنين في مظاهرة احتجاجية حاشدة بمنطقة الاستاد، تحت شعار جمعة العزة .

وذلك لدعم القضية الفلسطينية والتنديد بسيناريو الاعتداءاتشهدت مدينة طنطا اليوم، الجمعة ،احتشاد آلالاف من المواطنين في مظاهرة احتجاجية حاشدة بمنطقة الاستاد، تحت شعار جمعة العزة ،وذلك لدعم القضية الفلسطينية والتنديد بسيناريو الاعتداءات المستمرة للقوات الاحتلال الإسرائيلي علي الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.



شارك فيها عدد من كافة طوا ئف الشعب من طباب وبرلمانيين، وطالب المتظاهرون بطرد السفير الإسرائيلي من مصر وحددوا شعارات مناهضة للاحتفال منها "

واحد اتنين ..الجيش العربي فين ،..بالروح والدم نفديك يا فلسطين .



خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود

وحمل المتظاهرون علم فلسطين بطول منطقة الاستاد .



و رفع المنددون صوراً للعلمين المصري والفلسطيني ولافتات تنديد بالاعتداءات، ومطالبين بأهمية التحرك العربي لمواجهه العدوان الإسرائيلي على شعب غزة، وضرورة فتح معبر رفح سعيا في إدخال المساعدات ودعم الأسر والعائلات الفلسطينية من خلال مدهم بالغذاء والمستلزمات الطبية.

وقام المتظاهرون بحرق العلم الإسرائيلي تعبيراً عن غضبهم من الأعمال الوحشية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، معلنين دعمهم لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الدفاع عن الأمن القومي المصري.

وأدان المشاركون في المظاهرة انتهاكات جيش الاحتلال الصهيونى وارتكابه جرائم حرب ضد المواطنين فى قطاع غزة، مؤكدين أن ما يحدث يعد تعد صارخ لكل القوانين الدولية بعد استخدامهم أسلحة محرمة دولياً فى ضرب المنشآت المدنية فى قطاع غزة مما تسبب فى استشهاد آلاف الأبرياء معظمهم من الأطفال وسط حالة من صمت من دول الاتحاد الأوروبي، و أن ما حدث هو كارثة ضد الإنسانية، وأن استهداف المستشفيات بالقصف جريمة حرب وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين وقت الحرب، مؤكدين أن استهداف جيش الاحتلال الممنهج للأطفال والنساء والمدنيين يعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان يجرمها ويحرمها القانون الدولي الإنساني وكل مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية ويحب على الأمم المتحدة اتخاذ مواقف عاجله ضد انتهاكات جيش الاحتلال.

وردد المشاركون في الوقفة هتافات مناهضة للكيان الصهيوني مطالبين بطرد السفير الإسرائيلى من القاهرة وسحب السفير المصرى من إسرائيل وقطع العلاقات مع الكيان الصهيونى وجميع الدول التي تدعم جيش الاحتلال،