"بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين".. آلاف المواطنين يتضامنون مع أهل غزة أمام المنصة

شهد محيط النصب التذكاري (المنصة) في مدينة نصر اليوم الجمعة توافد وتواجد المواطنين بكثافة للمشاركة في وقفة تضامنية لدعم ومساندة الأشقاءالفلسطنين، والتنديد بسلسلة الجرائم العدوانية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.

حرص العديد من المواطنين على المشاركة في الوقفة والمسيرات التضامنية مع أهل غزة، والإعلان عن التأييد الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسى فى موقفة من القضية الفلسطينية، ورفع آلاف المصريين أعلام فلسطين لدعم القضية والتنديد بحصار غزة، وصجت هتافت المواطنين "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين".

كان عدد كبير من القوى السياسية والأحزاب ونجوم الرياضة، قد وجهوا الدعوة لجموع المصريين، لوقفة تضامنية ودعم للقضية الفلسطينية، وذلك اليوم الجمعة أمام المنصة بطريق صلاح سالم بمدينة نصر.

شارك عدد كبير من نجوم الفن والرياضة في الدعوة للوقفة التضامنية مع أهالي غزة، من بينهم كما مدرب حراس المرمى أحمد ناجي، واللاعب عبدالظاهر السقا، ومعتز اينو ولمعلق الرياضى إبراهيم فايق وعبدالستار صبرى والاعب بشير التابعى، واللاعب الدولي محمود كهربا،واللاعب عبدالستار صبري،وشادي محمد، وعدد كبير من اللاعبين والمشاهير.

جدير بالذكر أن العديد من المحافظات، قد شهدت خروج المصريين في مسيرات ووقفات تضامنية تنديدا بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف المدنيين في المستشفى المعمداني في غزة ، وتسبب في استشهاد الآلاف من الأبرياء.

تعرض مستشفى المعمداني فى غزة لقصف قوات الاحتلال الصهيونية الغاشمة وسقوط مئات الشهداء والجرحي مساء الثلاثاء الماضي ، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من المواطنين، مما حلف مشاهد مؤلمة وموجعة في كل مكان أشلاء ما بين شهيد وجريح.