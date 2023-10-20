الدم و الحبس..الجيزة قبضة احداث المؤلمة| اليوم

سيطرت الحوادث على ضواحي محافظة الجيزة، صباح اليوم الجمعة،حيث فاحت رائحة الشوارع بالجثمان إبان ارتكاب وقائع بشرعة لم يسلم منها اي سن، وعلى إثر ذلك ترصد "بوابة الوفد" لكم تلك الجرائم الشنيعة التي مزقت قلوب اصحابها مثل جثمانهم.

"الوفد" ترصد ابرز جرائم الجيزة خلال يوم الجمعة.

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المنازل بالطالبية

أمرت النيابة العامة بـالجيزة، بحبس عاطل وتاجر خردة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهما بسرقة المساكن بالطالبية، وأقر المتهم أمام جهات التحقيق بسرقة 6 شقق سكنية بمنطقة الطالبية، واعترف باستخدام "أجنة" قطعة حديد لكسر الأبواب، مستغلا غياب المقيمين بالشقة المستهدف سرقتها.

وكما أضاف المتهم خلال اعترافاتهم أنه يراقب الشقة وفور تأكده من خروج المقيمين بها يكسروا الباب، ويستولى على أى متعلقات ثمينة، من مشغولات ذهبية، ومبالغ مالية، وهواتف محمولة، وأجهزة كهربائية.

وذكر المتهم أنه يبيع المسروقات لتاجر خردة، يعلم أنها من متحصلات جرائم سرقة، حيث يتحصل عليها بسعر أقل من قيمتها الأصلية، ويعيد بيعها مرة أخرى.

بمواجهة التاجر اعترف بشراء المسروقات من المتهم، حيث يمتلك مخزنا للخردة، ويتاجر بها، ويعلم أنها مسروقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وأمرت النيابة بما سبق.

عقوبة سرقة المنازل

نص القانون على عقوبات مشددة ضد من يقوم بفعل السرقة بواسطة أكثر من شخصين وباستخدام الأسلحة.

وشدد قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020 على أهمية الحسم الشديد وعدم التهاون في هذه الجرائم، لهذا تصل بعض العقوبات فيها إلى السجن المؤبد.

عقوبات مشددة لهذه الجرائم

1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4- أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو ملحقات مسكونة أو معدة للسكنى، أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة انتحال صفة بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

5- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

يفرق القانون بين أنواع الجرائم المختلفة، إذ يعاقب بعضها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما “الجنح” فهي للجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيرًا “المخالفات” وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).

قانون العقوبات هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم حق الدولة في العقاب على الأفعال التي تنال من المصالح الجوهرية الجديرة بالحماية القانونية، وهي قواعد معينة وُضِعت لسلوك الأفراد، بحيث يترتب على أي مخالفة لهذه القواعد جزاءً قانونيا، يتمثل في العقوبة.

ويتضمن قانون العقوبات القواعد التي تأمر وتنهي، والأثر القانوني المترتب على مخالفة هذه القواعد، بمعنى أن قانون العقوبات يتضمن الأفعال التي تعتبر جرائم، وكذلك العقوبات المقررة لها كأثر قانوني لارتكاب هذه الجرائم.

ويعتبر كل من هذين الشقين مكملا للآخر، فلا جريمة بلا عقوبة، ولا عقوبة بغير جريمة.

كشف ملابسات اشتعال النيران في شقة سكنية ببولاق الدكرور

شب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية.

بدأت تفاصيل الحادث بتقلي قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، بلاغً من أحد المواطنين يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الوحدات السكنية بمنطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية لمحل بلاغ وتم الدفع بسيارة إسعاف.

كما تم فرض كرودن أمني لمحاصرة الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات او خسائر بشرية، وبعمل التحريات والفحص الأولي لموقع الحادث تبين أن الحريق اندلع بالشقة.

وذلك دون وجود شبهة جنائية، وذكر مالك الشقة، أنه فوجئ باشتعال النيران، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الحماية المدنية

كما اظهرت العديد من حرائق الشقق السكنية الناتجة عن الماس الكهربائى، بسبب كثرة استخدام التكييفات والأجهزة الكهربائية بسبب ارتفاع دراجات الحرارة، ولتفادى حصوله يجب اتباع أسس وقواعد السلامة لتلافى حدوث أى حريق ومن إجراءات الوقاية من حرائق الماس الكهربى:

1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله

2- قطع التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات

3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة

5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز

6- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد

7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت

8- لا توصل أى جهاز كهربى بمصدر واحد للتيار الكهربى

9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل

10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق

11- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام

12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية

ضبط المتهمين بالنصب على مواطن في الجيزة

نجحت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، من ضبط متهمين بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منه بأسلوب انتحال الصفة أحدهما شرطى وآخر موظف بشركة الكهرباء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بقيام شخصين بالنصب والاحتيال على "مالك محل بقالة - كائن بدائرة القسم" وتحصيل مبالغ مالية منه نظير وجود مخالفات على المحل وعدم إعطائه إيصال يفيد ذلك، والإدعاء بأن أحدهما رجل شرطة والآخر موظف بشركة الكهرباء.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن مرتكبا الواقعة "سائق مركبة "توك توك" "له معلومات جنائية"، كهربائى - مقيمان بمحافظة القاهرة"، وبإستهخدام التقنيات الحديثة تم تحديد موقعهم.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

" كمبروسر هواء".. عامل يزهق روح صبي من ذوي الهمم بالجيزة

شهدت محافظة الجيزة حادث مؤلم، صباح اليوم، حيث تجرد عامل من كل معاني الإنسانية عندما انهال على صبي من ذوي الهمم، وعاقبة دون ادني حق حيث قام بوضع "كمبروسر هواء" داخل فمه حتى انهى حياته انهى حياته، وتم انخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبدات تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء عبد الرحمن سكر رئيس قطاع الجنوب بالجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحدى المستشفيات جثمان صبي يعاني إعاقة ذهنية ووجود شبهة جنائية في وفاته.

وعلى الفور تم عمل التحريات والتي كشفت لتعرض الطفل لإعتداء قاسٍ عقب وضع عامل " كمبروسر هواء" في فم الضحية ليفارق الحياة متأثرًا بإصابته والتي هي نزيف واسترواح هوائي، وبإستخدام التقنتيات اللازمة تم تحديد موقع مرتكب الواقعة وبتقنين الإجراءات القانونية أمكن ضبطه

وبالتحقيق مع العامل اعترف بما ارتكب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.