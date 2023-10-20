بمكونات بسيطة.. حضري برياني بالدجاج المقلي

عادة ما تفضل الأمهات تحضير أصناف متنوعة وجديدة لأفراد أسرتها يوم العطلة الرسمية لإسعادهم.

وتأتي الدجاج في مقدمة لمذاقها الشهي وفوائدها المتعددة، وهذا ما يجعلها تحظى بالأهتمام عند تحضير الأضناف الجديدة، نعرض لكِ في السطور التالية فوائد الدجاج.

يحتوي الدجاج على السيلينيوم والمعادن الأساسية التي تُساهم في الأداء الأيضي فهو جيد للغدة الدرقية والتمثيل الغذائي، إضافةً إلى أنه يحتوي فيتامين ب6 الذي يُحافظ على الأوعية الدموية صحية ومستويات طاقة مرتفعة وعلى التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية مما سوف يساعدك في الحفاظ على وزن صحي.

وبخطوات سهلة ومكونات بسيطة حضري برياني بالدجاج المقلي.

المقادير

- الدجاج : دجاجة (مقطعة 4 قطع)

- شعيرية : ربع كوب (محمصة)

- البطاطا : 3 حبات (مقطعة مكعبات)

- أرز بسمتي : 2 كوب

- الجزر : كوب (مقطع مكعبات)

- البازيلاء : كوب (مجمدة)

- بهارات برياني : ملعقة كبيرة

- الكركم : نصف ملعقة صغيرة

- لومي : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- زبيب : ربع كوب

- لوز : حسب الرغبة (مقلي)

- كاجو : حسب الرغبة (مقلي)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- الزيت النباتي : حسب الحاجة

طريقة التحضير

نظفي واسلقي الدجاجة بالطريقة المعتادة ثم صفيها مع الاحتفاظ بالمرق.

اقلي الدجاج حتى يتحمر ويكتسب اللون الذهبي وضعيه جانباً.

اسلقي البازيلاء والبطاطا والجزر وصفيهم، ثم اقليهم بالقليل من الزيت النباتي وضعي الخضار بطبق جانبي.

أضيفي اللومي المطحون، والكركم، وبهار البرياني، والملح، والفلفل الأسود، والشعيرية المحمصة إلى مرق الدجاج.

أضيفي الأرز للمرق وغطي القدر، ثم ضعيه على نار متوسطة ثم خففي عنه النار بعد الغليان واتركيه لينضج.

ضعي الأرز في طبق التقديم وضعي فوقه الدجاج والخضار وزيني سطحه باللوز والكاجو والزبيب وقدميه ساخنا.