فتاة تتخلص من حياتها بقرص لحفظ الغلال بطما .. اعرف السبب

استقبل مستشفى طما المركزي فتاة في الثامنة عشرة من عمرها تقيم بناحية الجباب دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج مصابة بحالة تسمم إثر تناولها قرص لحفظ الغلال حال تواجدها بالمنزل لمرورها بحالة نفسية سيئة وتوفيت عقب وصولها، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة طما إشارة من المستشفى المركزي بوصول "هالة . م . ع" 18 سنة لا تعمل ومقيمة بناحية الجباب / دائرة مركز طما مصابة بحالة تسمم إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال وتوفيت عقب وصولها للمستشفى .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال والدتها "نادية . م . س" 45 سنة ربة منزل ومقيمة بذات الناحية قررت بأنه أثناء تواجد نجلتها المذكوره بالمنزل تناولت قرص لحفظ الغلال لسوء حالتها النفسية ولم تتهم أحداً بالتسبب في ذلك .





كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .