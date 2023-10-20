الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح".. هتافات المصريين تزلزل الحصري لدعم غزة

مسيرات دعم غزة في
مسيرات دعم غزة في الحصري

تعالت هتافات المواطنين بميدان الحصري بالسادس من أكتوبر، دعماً للشعب الفلسطيني، قائلين: "يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح".

وتوافد الآلاف من المواطنين على ميدان الحصري، للمشاركة بمسيرات منددة بالعدوان الصهيوني على غزة.

وتعالت هتافات المواطنين تعبيراً عن الغضب مما يلحق بالفلسطينيين في قطاع غزة وأنحاء الأراضي الفلسطينية من ضربات الكيان المحتل.  

 

ونشرت مديرية أمن الجيزة منذ فجر اليوم الجمعة خدمات أمنية مكثفة بميدان الحصري استعدادا لاستقبال الآف المواطنين استجابة لدعوات المسيرات الاحتجاجية على العدوان الصهيوني في غزة.

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