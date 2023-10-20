"يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح".. هتافات المصريين تزلزل الحصري لدعم غزة

تعالت هتافات المواطنين بميدان الحصري بالسادس من أكتوبر، دعماً للشعب الفلسطيني، قائلين: "يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح".

وتوافد الآلاف من المواطنين على ميدان الحصري، للمشاركة بمسيرات منددة بالعدوان الصهيوني على غزة.

وتعالت هتافات المواطنين تعبيراً عن الغضب مما يلحق بالفلسطينيين في قطاع غزة وأنحاء الأراضي الفلسطينية من ضربات الكيان المحتل.

ونشرت مديرية أمن الجيزة منذ فجر اليوم الجمعة خدمات أمنية مكثفة بميدان الحصري استعدادا لاستقبال الآف المواطنين استجابة لدعوات المسيرات الاحتجاجية على العدوان الصهيوني في غزة.