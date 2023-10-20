غوتيريش يناشد بوقف إطلاق النار بشكل إنساني لإيصال المساعدات لغزة

قال الأمين العام للامم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: لدينا أكثر من مليوني شخص في حاجة ماسة إلى لإدخال المساعدات لأهالي غزة، مناشدا بوقف إطلاق النار بشكل إنساني لإيصال المساعدات لغزة.

أكد الأمين العام للامم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن مصر هي العمود الأساسي، الذي يوفر الأمل لأهالي غزة، في نقل الشاحنات لدعم قطاع غزة.

وأضاف غوتيريش: نحن لسنا بانتظار قافلة وواحدة بل قوافل وشاحنات عدة للدخول كل يوم وتوفير الدعم الكافي لشعب غزة.

مصر بلد ذات سيادة ويجب احترام القوانين المصرية، وسندخل المساعدات إلى غزة وفق قوانينها، معبرا عن شكره وزامتنانه للشعب والدولة المصرية

قال: نعمل بشكل فعال مع كل الأطراف لضمان وصول المساعدات إلى أهالي غزة، مؤكدا أن نحتاج إلى التحرك السريع لإدخال المساعدات.

تفقد الأمين العام للامم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المساعدات الإنسانية لأهالي غزة بمطار العريش، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمدينة رفح المصرية، مذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية.