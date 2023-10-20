5 وصفات سحرية لنضارة بشرتك.. تفاصيل

تتعرض البشرة في فصل الشتاء للجفاف والتشققات، وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة بالإضافة إلى انخفاض الرطوبة في الجو وكل هذا يؤدي إلى فقدان البشرة إشراقها وحيويتها ونضارتها، وتستعرض بوابة الوفد 5 وصفات للحفاظ على نظارة البشرة في فصل الشتاء.

1- قناع الأفوكادو لتغذية البشرة

يتميز قناع الأفوكادو بالعناصرالغذائية المهمة لتغذية البشرة، وإمدادها بالحيوية والنضارة، كما يزود الأفوكادو البشرة بالدهون الصحية وفيتامينات A وE وC، بينما يرطب زيت جوز الهند البشرة بعمق ويحافظ على مرونتها.

نصف حبة أفوكادو مهروسة.

ملعقتان من زيت جوز الهند. ملعقة صغيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير

تخلط جميع المكونات مع بعضها حتى تتجانس.

يوزع القناع على البشرة بعد تنظيفها جيداً، ويترك لمدة 15-20 دقيقة. يغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر بعد ذلك.

يفضل استخدام هذا القناع مرة كل أسبوع لتغذية البشرة وإنعاشها.

2-قناع الموز والعسل لنضارة البشرة

يتميز قناع الموز والعسل بإضفاء النضارة والحيوية على البشرة بفضل ما يحتويه من

الموز: غني بالبوتاسيوم الذي يرطب البشرة ويحافظ على مرونتها، كما أنه مصدر جيد لفيتامين C المضاد للأكسدة. العسل: يحتوي على خصائص مطهرة ومرطبة، تساعد على تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة منها.

طريقة التحضير:

تهرس نصف موزة ناضجة جيداً، حتى تصبح كالعجينة. تضاف ملعقة عسل طبيعي إلى الموز المهروس. تخلط المكونات جيداً حتى تتجانس. يوضع القناع على الوجه والرقبة بعد تنظيفها جيداً.

يترك الماسك لمدة 15 دقيقة، ثم يغسل بالماء الفاتر. يكرر القناع مرة كل أسبوع، للحصول على أفضل النتائج.

3- قناع الخيار واللبن لتفتيح البشرة

يسهم قناع الخيار واللبن معاً على تفتيح البشرة وإضفاء النضارة والإشراق عليها، وذلك لما يلي:

الخيار: يحتوي على فيتامينات C و A، التي تساعد على تجديد خلايا الجلد وتفتيح لون البشرة، كما يحتوي على مضادات الأكسدة.

اللبن: غني بحمض اللاكتيك الذي يساعد على تقشير الخلايا الميتة من سطح البشرة، وإزالة البقع الداكنة.

طريقة التحضير:

تبرد شرائح الخيار في الثلاجة ثم تطحن في الخلاط الكهربائي.

تضاف ملعقتان من اللبن إلى الخيار المهروس. تقلب المكونات جيداً، حتى يتجانس القناع.

يوزع المزيج على الوجه والرقبة، لمدة 15 دقيقة.

يغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر. يكرر هذا القناع مرتين أسبوعياً لنتائج أفضل.

4- قناع زيت الزيتون لترطيب البشرة

يعمل زيت الزيتون بخصائص مرطبة ومغذية للبشرة، مما يجعله مثالياً لاستخدامه كقناع وجه للحفاظ على نضارة وصحة البشرة في فصل الشتاء.

المكونات:

ملعقتان من زيت الزيتون البكر الممتاز. ملعقة من عسل النحل الطبيعي.

طريقة التحضير:

توضع المكونات في وعاء صغير، وتقلب جيداً حتى تتجانس. يوزع القناع على الوجه والرقبة بلطف، باستخدام فرشاة أو قطنة. تدلك البشرة بحركات دائرية، لمدة 5-10 دقائق.

يترك القناع لمدة 15 دقيقة، ثم يغسل بالماء الفاتر.

يكرر القناع مرتين في الأسبوع، لترطيب البشرة وإنعاشها.

5- قناع الشوفان وعصير الليمون

يمتاز هذا القناع على تقشير الخلايا الميتة من البشرة بلطف وتنعيمها، ما يسهم في إعادة نضارتها وحيويتها.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من دقيق الشوفان. ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

يخلط دقيق الشوفان مع عصير الليمون حتى يتجانسا. يوزع القناع بالتساوي على الوجه والرقبة. يترك القناع لمدة 10-15 دقيقة.

يغسل الوجه بالماء الفاتر جيدا، مع التدليك بلطف.

يكرر استخدام هذا القناع مرة كل أسبوعين، لتقشير البشرة ومنحها نضارة وإشراقة طبيعية.

يمكن المحافظة على نضارة وحيوية البشرة في فصل الشتاء من خلال النصائح التالية:

تناول الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين C و E بكثرة، لتغذية البشرة من الداخل.

شرب الماء بكميات كافية يومياً، للمحافظة على رطوبة البشرة الداخلية.

يجب الحرص على ترطيب البشرة جيداً بعد الاستحمام باستخدام كريمات مرطبة غنية ومناسبة لنوع البشرة.

تجنب الإفراط في استخدام الصابون أثناء الاستحمام، لأنه يؤدي لجفاف البشرة. يجب حماية البشرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس الضارة، باستخدام واقي الشمس مزود بمعامل حماية +30.

يجب النوم كل ليلة لساعات كافية، وتجنب الإرهاق قدر الإمكان، لأن الإجهاد يؤثر سلباً على نضارة البشرة.

ينصح باستخدام أقنعة الوجه الطبيعية بانتظام لتنشيط وإنعاش البشرة.

تجنب التعرض للتدخين السلبي والإيجابي، لحماية البشرة من الجفاف وتلف الأنسجة.