استعدادات ميدان المحطة بأسوان للوقفة الإحتجاجية لدعم القضية الفلسطينية

توافد المئات من أبناء المراكز على مستوى محافظة أسوان، صباح اليوم الجمعة، إلى ميدان المحطة للمشاركة في تجمهر المواطنين لدعم القضية الفلسطينية.

وحرص أهالي مركز إدفو، وهم متوجهون إلى ميدان محطة أسوان، أثناء سيرهم بالطريق الصحراوي، على رفع علم مصر وفلسطين ليُرفرف في الهواء، وترديد عبارات وهتافات وطنية، لدعم القضية الفلسطينية، وليعبروا عن رفضهم القاطع للأفعال الوحشية والانتهاكات التي وقعت مع الشعب الفلسطيني، والأفعال الوحشية التي ساهمت في زعزعة أمن واستقرار الإخوة في غزة، وتجردوا فيها من كافة المشاعر الإنسانية، وأسفرت عن استشهاد وإصابات لأعداد هائلة من أهالينا في غزة.

وتستقبل ميادين محافظات مصر، بعد قليل، آلاف المتظاهرين دعمًا لأهالينا في قطاع غزة، عقب الهجمات الإسرائيلية الغاشمة خلال الأيام الماضية.

وتأتي المظاهرات في كافة المحافظات، دعمًا أيضًا للرئيس عبد الفتاح السيسي في موقفه الرافض لتهجير سكان غزة إلى مصر، إذ أكد السيسي أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية، قائلا: مصر دولة ذات سيادة، حيث إن فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعني جر مصر إلى حرب ضد إسرائيل.