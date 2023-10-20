قصة وأبطال حكاية "عيشها بفرحة" من مسلسل "55 مشكلة حب" قبل انطلاقها

تنطلق أولى حلقات حكاية "عيشها بفرحة" من مسلسل "55 مشكلة حب"، في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل عبر شبكة قنوات On.

تفاصيل حكاية عيشها بفرحة

يشار إلى أن حكاية "عيشها بفرحة" بطولة هاني عادل، هبة مجدى، حسن أبو الروس، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، ياسر فرج وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية.

وتعد حكاية "عيشها بفرحة" التعاون الثاني بين الفنانين هانى عادل وهبة مجدى، بعد 4 سنوات من تقديمها حكاية "براد شاى" من الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" الذى تم عرضه عام 2019.

وشارك في بطولة حكاية "براد شاى" تونى ماهر، مي فخري، اضافة إلى ظهور خاص للفنانة عبير صبرى، تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى وإخراج محمد سلامة.

معلومات عن مسلسل 55 مشكلة حب

يذكر أن مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود، وإشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات بأبطال مختلفين، وتعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON وon دراما ومنصة watch it الرقمية.

جدير بالذكر أن قصة "عيشها بفرحة " هى ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد عرض حكاية "الفريدو" بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى وإخراج عصام نصار.

بالاضافة إلى حكاية "ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام،فيما يتواصل تصوير الحكاية الرابعة بعنوان "روحى فيك" بطولة عائشة بن أحمد ومحمد كيلانى ونور محمود وفراس سعيد وإخراج محمد لطفى.