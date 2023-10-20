جرافات مصرية تدخل لمعبر رفح لإصلاح الطريق تمهيدًا لدخول المساعدات لغزة

تمهيدا لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

علمت بوابة الوفد الالكترونيه أن جرافات وشاحنات محملة بمواد البناء دخلت من الجانب المصري منذ قليل لمعبر رفح البري في المنطقة الآمنة بين الحدود الفلسطينية والسياج الأمني الإسرائيلي، وذلك لإجراء عمليات إصلاح الطريق بمدخل المعبر تمهيدا لدخول المساعدات الإنسانية إلى الجانب الفلسطيني .

واكدت مصادر من الجانب المصري، أن عدد من الشاحنات المحملة بالزلط والحصى وجرافات واواناش سمح بدخولها لإصلاح الدمار الذي لحق بالمعبر من الجانب الفلسطيني، وتجهيز الطريق ورفع ما به من العوائق، وذلك كخطوة تمهيدية لإدخال الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية، والتي تنتظر على الجانب المصري لليوم العاشر على التوالي.

وعلمت بوابة الوفد الالكترونيه أن أكثر من ١٥٠ شاحنة محملة بمواد إغاثية من أدوية ومستحضرات للمستشفيات ومواد غذائية ودعم وقود متواجدة بالجانب المصري .

ورفع متطوعون مصريون من قبل مؤسسات العمل المدني، مخول لهم توصيل المساعدات الإنسانية إلى الجانب الفلسطيني شعار (مرابطون حتى الإغاثة)، تأكيدًا على استمرار انتظارهم حتى توصيل المساعدات إلى أهالي قطاع غزة.