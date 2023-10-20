رسالة علي جمعة للعالم: ما الفرق بين ما يفعله الصهاينة في الفلسطينيين وهتلر

الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، استقطب الملايين له بعد رسائله التي وجهها للجيش المصري والكيان الصهيوني الطاغي في ظل استمراره في القصف الوحشي بالأراضي الفلسطينية وإزهاق أرواح الأبرياء.

وبحث عدد كبير من العرب على الدكتور علي جمعة للاطلاع على رسائله والتي وجهها خلال كلمته بالجلسة العامة الطارئة بمجلس النواب أمس الخميس.

وجاءت أول كلمته للمرأة الفلسطينية قائلا: "أنتِ من أهل الجنة، فكل الشهداء يأخذون بأيدى أمهاتهم للجنة".

جمعة: يبدو أن الكيان الإسرائيلي قد شاخ وجاء وقت الزوال

أما رسالته شديدة اللهجة كانت من نصيب الحكومة الإسرائيلية قائلا: "يبدو أن الكيان الإسرائيلي قد شاخ وقد جاء وقت الزوال والرحيل وأصابكم شيء من الزهايمر لأنكم لا تعرفون مع من تتعاملون وتنسون قبل أن تفعلون".

علي جمعة للجيش المصري:كتب عليكم القتال

وتابع جمعة رسالة إلى الجيش المصري الذى بشره الرسول أنه في رباط إلى يوم الدين هم وأهلهم من المكونات التي تكون نفسيتنا "كتب عليكم القتال وعسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم".

وتابع كلمته موجها رسالة للعالم الصامت عن جرائم إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني، قائلا:"أريد أن أسمع لواحد منكم ما الفرق بين ما يقوم به الكيان ضد الفلسطينين وما فعله هتلر من إبادة جماعية وفساد في الأرض وطغيان".

وفوض الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري والوقوف صفا واحدا دفاعا عن القضية الفلسطينية.