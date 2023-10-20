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الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

استشهاد لبناني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حولا

بوابة الوفد الإلكترونية

استشهد مواطن لبناني بعد أن أطلقت النيران عليه عندما كان محاصرا من قبل القوات الإسرائيلية مع مجموعة من الصحفيين بالقرب من موقع "العباد" مقابل بلدة حولا في الجنوب اللبناني، وفق روسيا اليوم.
 

وكان الجيش اللبناني بالتعاون والتنسيق مع قوات "يونيفل" قد نجح في سحب 3 صحفيين كانوا عالقين بالقرب من موقع "العباد" بعد محاصرتهم من قبل القوات الإسرائيلية

وفي وقت سابق ، استهدف "حزب الله" اللبناني، موقع العباد الإسرائيلي عند حدود لبنان الجنوبية. وأعلن الحزب في بيان، شنّه الهجوم مستخدما الصواريخ الموجّهة وإصابتها إصابات مباشرة.

وأفادت قناة "المنار" بذلك مشيرة إلى أنه تم تسجيل قصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط بلدات العديسة حولا ـ مركبا في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

الجريدة الورقية