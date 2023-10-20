تونس تلغي "مهرجان قرطاج السينمائي" تضامنا مع الفلسطينيين

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في تونس إلغاء الدورة 34 لمهرجان "أيام قرطاج السينمائية" التي كانت مقررة من 28 أكتوبر إلى الرابع من نوفمبر، تضامنا مع الفلسطينيين، وفق روسيا اليوم.

ويشكل هذا المهرجان المكرس للمخرجين العرب والأفارقة ملتقى ثقافيا سنويا رئيسيا في تونس.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الثقافية التونسية "تضامنا مع شعبنا الفلسطيني الشقيق، واعتبارا للأوضاع الإنسانية الحرجة التي يشهدها قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء العدوان الصهيوني الغاشم، قرّرت وزارة الشؤون الثقافية إلغاء تنظيم الدورة 34 من أيام قرطاج السينمائية".

وخرج الآلاف من المتظاهرين في الشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة ومدن أخرى احتجاجا على القصف الإسرائيلي الهمجي المستمر على قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية أنه "تم تسجيل تواجد حوالي 20 ألف شخص بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة و17 ألف شخص بوسط مدينة صفاقس و12 ألف شخص بمدنين و10 آلاف شخص بقفصة، وما بين 3000 إلى 7000 شخص بكل ولاية من بقية ولايات تونس".

جدير بالذكر أن تونس استضافت على أراضيها بين العامين 1982 و1994 منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الرئيس الراحل ياسر عرفات بعد خروجها من لبنان، وتعتبر منذ أمد بعيد داعما أساسيا للقضية الفلسطينية.