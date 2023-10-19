وظائف بوزارة الطاقة السعودية تطلب متوسطي الخبرة

أعلنت وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للجنسين ممن يحملون شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات وفق شروط ومعايير محددة.

وأشارت وزارة الطاقة عبر موقعها الالكتروني أن العمل يكون متاح في الرياض وجدة، موضحة أن هناك وظائف لا تطلب خبرة وأخرى تحتاج لمتوسطي الخبرة ومنها وظائف " أخصائي أول تميز العلاقات".

شروط وظائف وزارة الطاقة.. أخصائي أول تميز العلاقات

ولفتت الوزارة أن وظيفة أخصائي أول تميز العلاقات تحتاج من المتقدمين لشغلها أن يتوفر فيه الآتي:

أن يكون حامل لدرجة البكالوريوس في العلوم السياسية أو العلاقات الدولية أو العلاقات العامة أو تخصص مرتبط بمجال العمل.

خبرة 4 سنوات في المجال.

أن يكون سعودي الجنسية.

أن يمتلك المهارات التالية:" إدارة الوقت، إدارة الأولويات، تميّز الخدمات، الالتزام، خدمة العملاء، العمل الجماعي، التعاون، مهارات التواصل الكتابية واللفظية، حل المشاكل، اتخاذ القرارات، المرونة والتكيّف، التطورّ والاستطلاع، روح المبادرة، الابتكار، التفكير التحليلي".

وظائف شاغرة بوزارة الطاقة السعودية

وأعلنت وزارة الطاقة السعودية، توفر عدد من الوظائف الإدارية الأخرى الشاغرة للرجال والنساء، ومنها:

– مسؤول أراضٍ ومحجوزات (الرياض).

– أخصائي أول تميز العلاقات (الرياض).

– سكرتير (عدد وظيفتين/ الرياض).

– سكرتير أول (الرياض).

– مستشار قانوني (الرياض).

– أخصائي اتصالات إدارية (الرياض).

– أخصائي أول اتصالات إدارية (الرياض).

– مراقب ميداني (للجنسين/ جدة).

رابط وظائف وزارة الطاقة

والتقديم يكون عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بداية من اليوم الخميس الموافق 4 ربيع ثاني 1445هـ/ 19 أكتوبر 2023م.

ودعت وزارة الطاقة كل من يرغب في التقديم على وظائفها، الاطلاع على تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، وذلك بالدخول على الرابط التالي.. https://careers.moenergy.gov.sa/ar/job-search-results/