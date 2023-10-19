وزارة الطاقة السعودية توفر ظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء.. التفاصيل

طرحت وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية، عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال والنساء ممن حَملة شهادات متوسطة فأعلى، للعمل في العديد من التخصصات بعدد من مدن المملكة وفق شروط وضوابط محددة لكل وظيفة.

وكانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت عبر موقعها الإلكتروني "بوابة التوظيف"، حاجتها لشغل وظائف إدارية خالية للجنسين، من ممن يحملون شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، مشيرة إلى أن العمل سيكون متاح بفروع الوزارة في كلا من العاصمة السعودية "الرياض"، ومدينة جدة.

وظائف وزارة الطاقة السعودية

ونشرت وزارة الطاقة السعودية، الوظائف المتاحة وأماكن العمل لكل وظيفة وفق المسميات الوظيفية التالية:

مسؤول أراضٍ ومحجوزات (الرياض).

أخصائي أول تميز العلاقات (الرياض).

سكرتير (عدد وظيفتين/ الرياض).

سكرتير أول (الرياض).

مستشار قانوني (الرياض).

أخصائي اتصالات إدارية (الرياض).

أخصائي أول اتصالات إدارية (الرياض).

مراقب ميداني ( جدة).

وأوضحت وزارة الطاقة أن سنوات الخبرة ليست شرط أساسي في بعض الوظائف فهناك وظائف لا تحتاج لخبرة كبيرة فيمكن للمبتدئين التقدم عليها وأخرى تحتاج لمتوسط الخبرة أو أكثر.

طريقة التقديم على وظائف وزارة الطاقة السعودية

وأعلنت وزارة الطاقة السعودية، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بداية من اليوم الخميس الموافق 4 ربيع ثاني 1445هـ/ 19 أكتوبر 2023م.

ودعت وزارة الطاقة كل من يرغب في التقديم على وظائفها ويكون جزء من منظومتها الاطلاع على تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، وذلك بالدخول على الرابط التالي.. https://careers.moenergy.gov.sa/ar/job-search-results/