نجوم الطرب العربي رفعوا شعار لا للحفلات ومع فلسطين.. آخرهم عمرو دياب

تضامنًا مع الشعب الفلسطيني المحتل، وبعد الهجوم العنيف من قبل الجيش الإسرائيلي بعد عملية طوفان الأقصى ،أعلن عدد من مطربي الطرب العربي تضامنهم مع الشعب الفلسطيني الشقيق،رافعين شعار لا للحفلات ومع فلسطين.

الهضمة عمرو دياب

أعلن النجم الكبير عمرو دياب تأجيل حفله الذي كان من المفترض إقامته عذًا الجمعة في دبي، بساحة كوكاكولا أرينا

أذ اتفق الهضبة مع منظم الحفل على تأجيله إلى حين ميعاد آخر، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني بعد هجوم الأحتلال الإسرائيلي منذ أيام.

بهاء سلطان وتامر عاشور

تم إلغاء حفل المطرب بهاء سلطان والنجم تامر عاشور، وكان الحفل ضمن فاعليات مهرجان" ليلة عمر" في الكويت ،الذي كان من المقرر أقامته يوم الجمعة الماضية، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني ، بعدما تعرض لهجوم حاد من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

بهاء سلطان وتامر عاشور

وائل جسار

أعلن المطرب وائل جسار تضامنه مع الشعب الفلسطيني، مع أحداث غزة وقرر إلغاء حفله بالكويت.

ونشر المطرب وائل جسار عبر حسابه الرسمي بوست وقال :" تم تأجيل حفل الكويت أرينا تضامنا مع أهلنا في غزة ، الله يرحم الشهداء في الجنة ونعيمها ، إنا لله وإنا إليه راجعون" .

وائل جسار

حسين الجسمي

قرر المطرب حسين الجسمي تأجيل حفله ضمن مهرجان ليلة عمر "والذي كان يقام في الكويت، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

ونشر الجسمي عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام " جمهورنا نحبكم ونقدر نحترم، احساسنا وقلوبنا معهم، مالنا نصيب نشوفكم الليلة ولكن ملقانا بإذن الله قريبًا جدًا.

حسين الجسمي

روبي وأحمد سعد

أعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تأجيل حفل النجمين روبي وأحمد سعد، والذي كان من المقرر إقامته يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر الجاري بمسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بسبب الاضطرابات والأحداث المؤسفة التي تشهدها المنطقة العربية مؤخرًا.

أحمد سعد وربي

ولم تحدد الجهة المنظمة للحفل الموعد الجديد لإقامته رغم نفاد كافة تذاكره خلال ساعات من طرحها.

رامي صبري

أعلن المطرب رامي صبي عن إلغاء حفله الذي كانت إقامته في أرض المعارض بالأردن، ومن المفترض في 20أكتوبر الجاري ،وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، جراء ما يحدث من انتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.