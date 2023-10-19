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الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

لعشاق الحلويات.. حضري تارت البرتقال واستمتعي بصحة أفضل

تارت
تارت

البرتقال من الفواكه الصحية والغنية بفيتامين سي المفيد لجسمك؛ لتقوية المناعة ومقاومة الفيروسات، ولهذا السبب عليك إضافته في وصفاتك المختلفة، لذا نقدم لك طريقة عمل تارت البرتقال الشهي.

تارت

طريقة عمل تارت البرتقال

المقادير

2كوب دقيق.

 1/2كوب سكر.

1كوب زبد لين.

سكر بودرة للتزيين.

1/4ملعقة صغيرة ملح.

5ملاعق كبيرة نشا.

1كوب سكر.

4كوب عصير برتقال.

 

خطوات التحضير

يسخن الفرن على حرارة عالية، ويخفق السكر والزبد والفانيليا جيداً.

يضاف الدقيق بالتدريج إلى الخليط ويعجن حتى يصبح عجيناً متماسك وقابلاً للفرد.

يفرد العجين باليد فى صينية الخبز، ويضغط عليه بأصابع اليد حتى ترتفع حوافه إلى منتصف الصينية.

يخبز التارت لمدة 20 دقيقة حتى يصبح ذهبى اللون، ثم يُخرج من الفرن ويترك حتى يبرد.

يعصر البرتقال حتى نحصل على 4 أكواب عصير طازج ومصفى.

يسكب العصير والسكر فى طنجرة صغيرة، ويترك على نار متوسطة ويقلب من وقت لآخر حتى يبدأ فى الغليان.

يذاب النشا فى قليل من العصير البارد ويضاف إلى العصير، مع الإستمرار فى تقليبه حتى يغلظ قوامه ثم يرفع من على النار.

تسكب حلوى البرتقال وتوزع على كامل التارت، ثم يخبز لمدة 15 دقيقة أو حتى تتماسك حشوة البرتقال.

يترك التارت فى الصينية حتى يبرد تماماً، ثم ينثر عليه السكر البودرة، ويقطع التارت إلى مربعات ويرص فى صحن التقديم.

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