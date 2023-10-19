بين التأجيل والإلغاء.. جمود أنشطة مهرجانات السينما والموسيقى تضامنًا مع فلسطين

توقفت مظاهر الحياة الفنية في عدد من الدول العربية على وجه التحديد السينما، وذلك بعد تأجيل أكبر مهرجانات السينما العربية، تضامنًا مع الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

شلل تام في حركة مهرجانات السينما العربية

كانت أحدث قرارت التأجيل والإلغاء مهرجان أيام قرطاج السينمائية الـ34، الذي قررت وزارة الشؤون الثقافية التونسية إلغاؤه تضامنًا مع الظروف الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، بعد أيام من قرار منع مظاهر الاحتفال من الفعاليات والبدء فورًا بمسابقات الأفلام الرسمية.

تأجيل مهرجان القاهرة والجونة والموسيقى لأجل غير مسمى

وعلى المستوى المصرية، تم تعليق أنشطة 3 مهرجانات بين السينما والموسيقى، حيث تم الإعلان، اليوم، عن تأجيل فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة لأجل غير مسمى والتي تعد المرة الثانية لتأجيله، حيث كان موعده الجديد بعد التأجيل الأول الـ 27 من أكتوبر، لكن تصاعد الأحداث في غزة حال دون ذلك.

أما عن مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45، قد تلقى نفس المصير، بعد كارثة مستشفى المعمداني التي تم قصفها وخلفت أكثر من 1000 شهيد ومئات الجرحى من الفلسطينيين.

وتباعًا تم تأجيل مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 34، بجانب وقف أنشطة الأوبرا الفنية بالكامل في فترة الحداد التي أعلنها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، الأربعاء، بعد كارثة مستشفى المعمداني.

وفي سياقٍ متصل قامت عدد من الدول العربية"الكويت، الإمارات، الأردن، سلطنة عمان"، بتأجيل كافة أنشطتها الفنية تضامنًا مع الأوضاع الفلسطينية الحرجة، بجانب إلغاء عدد كبير من نجوم الغناء حفلاتهم محليًا وعربيًا.

تعليق أنشطة مهرجان ليلة عمر الغنائي في الكويت

كما أعلنت الكويت وقف أنشطتها الفنية بالكامل وعلى وجه التحديد مهرجان ليلة عمر الغنائي الذي كان يضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي، حيث تم إقامة حفل الفنانة أنغام وبدأت بعدها أحداث قطاع غزة المؤسفة ليتم بعدها تأجيل كافة أنشطته.

أعلن مجلس الوزراء الكويتي خلال الأسبوع الماضي، وقف جميع أنشطة الدولة الفنية تضامنًا مع أحداث فلسطين، في بيان تضمن الآتي" تأكيداً على موقف دولة الكويت الدائم المساند للقضية الفلسطينية وما تشهده الساحة من تطورات في قطاع غزة وتضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لأبشع أنواع العدوان الإسرائيلي، فقد وجّه مجلس الوزراء وزارة الإعلام بوقف مظاهر الاحتفالات الفنية في دولة الكويت تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق جراء ما يتعرض له من عدوان إسرائيلي وحداداً على أرواح الشهداء الأبرار".

تأجيل حفلات ومهرجانات غنائية في مختلف الدول العربية

وعلى صعيد الحفلات الغنائية لنجوم العالم العربي، تم تأجيل عدد كبير من أمسياتهم الغنائية بدايةً من الفنان رامي صبري الذي أعلن عن تأجيل حفله الغنائي بالأردن الذي كان سيقدمه في 20 أكتوبر الجاري، حسب البيان الذي أصدرته الشركة المنظمة للحفل، والذي تضمن قرار باسترداد مبالغ التذاكر لأصحابها.

إضافةً إلى عدد كبير من الفنانين في عدد من الدول العربية على رأسهم الموسيقي الكبير عمر خيرت، إضافةً إلى عمرو دياب، أنغام، وائل جسار، حسين الجسمي، رحمة رياض، تامر عاشور، بهاء سلطان، محمد عبده، نانسي عجرم" في كلًا الكويت والإمارات.