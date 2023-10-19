نجوم الرياضة والجمهور يودعون اللاعب بشير عبدالصمد بعد وفاته اليوم

ودع نجوم كرة القدم المصرية وجماهيرها كابتن بشير عبد الصمد نجم النادي الإسماعيلي الأسبق، الذي رحل عن عالمنا اليوم الخميس الموافق 19 أكتوبر 2023، عن عمر يناهز 57 عامًا، ونعوه عبر حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا.

وكتب الاعلامي الرياضي إبراهيم عبدالجواد:" البقاء والدوام لله خالص العزاء في واحد من اهم نجوم النادي الاسماعيلي واحد افراد جيل ذهبي عظيم للدراويش ك/ بشير عبد الصمد .. في رحمة الله".

ونعاه الإعلامي الرياضي أحمد شوبير:" أتقدم بخالص العزاء في وفاة الكابتن بشير عبد الصمد ،نجم الإسماعيلي السابق .. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وكتب المحلل الرياضي خالد بيومي:" خالص العزاء فى وفاة نجم الاسماعيلي الاسبق كابتن بشير عبد الصمد ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته..إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما نعى لاعب كرة القدم السابق حاتم فاروق، الراحل بشير عبد الصمد:" البقاء لله في وفاة نجم النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر وزميل الملاعب الأخ والصديق العزيز بشير عبد الصمد .الله يرحمك يابشير وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وودعه لاعب كرة القدم السابق ياسر الشناوي:" البقاء لله في وفاة كابتن النادي الاسماعيلي كابتن بشير عبد الصمد، اللهم اغفر له وارحمه يارب العالمين..اشهد الله اني لم ارى منه غير كل كل خير ولم اري منه غير كل ادب واحترام وإلتزام، وكان نعم الأخ والصديق..اللهم اسكنه فسيح جناتك يارب العالمين".

وشارك في نعيه المعلق الرياضي محمد فوزي قائلًا: "رحم الله كابتن بشير عبد الصمد وأسكنه فسيح جناته ..كان من أهم أسباب فوز الإسماعيلي بالدوري عام 1990..وقدم في الوقت ده أداء مبهر للجناح الهداف متنوع الأداء والقدرات اللى أحيانا بيبقى مهاجم تانى بقدرة تهديفية رائعة جعلته هدافا للدوري المصري موسم 1993/1994 وكالعادة للاسف لم ينل بشير عبد الصمد في حياته ما يستحقه من إشادة بموهبته ووعيه التكتيكي".

كما نعاه مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي وكتب:" ينعى بخالص الحزن والأسى، الكابتن بشير عبد الصمد، لاعب منتخب مصر والنادي الاسماعيلي خلال حقبة التسعينيات والذي وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته"، كما نعاه النادي الأهلي.

وبالدعاء ودعه جماهير كرة القدم وكتب أحدهم:" خبر حزين رحيل بشير عبد الصمد هداف الإسماعيلي وصاحب ثنائية التتويج بلقب الدوري موسم 90/91 ضد الأهلي في ستاد المحلة. رحمة الله عليه".

وكتب أخر:" البقاء والدوام لله..توفي اليوم صديق الطفولة كابتن بشير عبد الصمد لاعب الزمالك و الاسماعيلي السابق..اللهم اغفر له وارحمه يارب العالمين..اللهم وسع مدخله وثبته وتجاوز عن سيئاته واجعل قبره روضة من رياض الجنة واسكنه فسيح چناتك وانا لله وانا اليه راجعون..مع السلامة يا بشير".