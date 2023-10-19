اللوائح تسمح للهلال بقيد لاعب جديد بدلًا من نيمار بشرط

تعرض النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي الهلال والمنتخب البرازيلي لإصابة في الرباط الصليبي أنهت موسمه مع الزعيم، ومنذ تلك اللحظة تساءل الجمهور عن من هو بديل نيمار في الزعيم خلال الفترة المقبلة من مسابقات الموسم الحالي.

الهلال يبحث عن بديل نيمار

تجيب اللوائح في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إمكانية قيد لاعب ليكون بديل نيمار في نادي الهلال خلال الفترة المقبلة، وأكد اللوائح أنه يمكن بالفعل للأزرق ضم لاعب جديد في مركز نيمار ولن يؤثر ذلك على موسم الفريق.

وتجيز اللوائح المحدثة التعاقد مع بديل نيمار في الفترة الحالية أو خلال الميركاتو الشتوي المقبل خلال شهر يناير، بشرط أن يكون اللاعب بدون نادي في الفترة الحالية ولا يمتلك أي عقود مع أي فريق.

خلال الميركاتو الشتوي المقبل يترقب الجميع زيادة عدد الأجانب إلى 9 محترفين، وحينها سيكون أمام نادي الهلال ضم لاعبين وليس لاعب واحد فقط، خاصة وانه سيقوم بإخراج النجم البرازيلي من قائمته التي تستكمل النصف الثاني من الموسم الحالي حتى لا يأخذ مكان لاعب أخر.

من المقرر أن يتحمل الفيفا رواتب الاعب في الفترة العلاجية كاملة ، ويتحمل الاتحاد البرازيلي تكاليف الاصابه والعمليات والتبعيات كامله .