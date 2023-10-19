احالة اوراق عاطل لفضيلة المفتي بتهمة إزهاق روح طفل وسرقته

قضت محكمة جنايات المنصورة، إحالة أوراق عاطل لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك بتهمة استدراج طفل والتخلص منه لسرقة التوك توك الذي يعمل عليه ومملوك لوالده، وذلك بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس، وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر نوفمبر للنطق بالحكم.



وعقدت الجلسة برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني، وعضوية المستشار عبد الله مطاوع، والمستشار محمد عبد القادر الخطيب، والمستشار السيد عبده منصور، وأمانة سر محمود السيد محمود، والسعيد مصطفى رجب، وذلك في القضية رقم 11919 لسنة 2023 جنايات مركز دكرنس والمقيدة برقم 1390 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.



وكان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، أحال المتهم إبراهيم.إ.ا. وشهرته أبو نعمة، عامل عادي، ويبلغ من العمر 34 عامًا، ومقيم قرية ديمشلت مركز دكرنس، للمحاكمة الجنائية محبوسًا، لأنه في يوم 30/4/2023 قتل المجني عليه الطفل إبراهيم نادر السيد يونس من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن ضربه على رأسه بأداة حديدة ثلاث ضربات قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان سرق المنقولات الدراجة البخارية والهاتف الجوال المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه بالطريق العام، وذلك حال استقلال المجني عليك الدراجة البخارية قيادته، وما أن أتم جريمته تمكن بتلك الوسيلة من إتمام جريمته من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز وحاز أداة حديدة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

