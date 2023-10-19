إسرائيل تُعلن إنشاء منطقة عازلة داخل "غزة" بعد الاجتياح البري

صرح وزير الزراعة الإسرائيلي، "عوديد فورير"، بأن السلطات ستُنشئ منطقة عازلة داخل قطاع غزة بعد الاجتياح البري، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس.

وشدد وزير الزراعة الإسرائيلي على أن كل "من يقترب من المنطقة العازلة سيقتل".

وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، للقوات على الحدود مع قطاع غزة، إن أمر الهجوم البري للجيش سيأتي قريبا.

وأضاف جالانت للجنود "أنتم الآن ترون غزة من بعيد، وقريبا سترونها من الداخل.. سيأتي الأمر".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأنه يبدو أن الجيش الإسرائيلي أنهى الاستعدادات لدخول قطاع غزة.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وجوي وبحري منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، كما يتعرض القطاع لحصار وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"غير المقبول".

وقوبل "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، أدت إلى مقتل أكثر 3700 شخص وإصابة أكثر من 13 ألفا.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص بينهم 306 بين ضابط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

الأردن يدعو للعمل فورًا لمُعالجة أساس الصراع في غزة

صرح وزير الخارجية الأردني، "أيمن الصفدي"، بأن الإسرائيليين لن يحصلوا على الأمن ما لم يحصل عليه الفلسطينيون، حسبما أفادت وسائل إعلام أردنية، مساء اليوم الخميس.

وقال الصفدي إن "الأمور في غزة لا تبدو ذاهبة باتجاه التهدئة، ونقوم بكل ما نستطيع لحماية المنطقة من خطر توسع الحرب".

وأضاف: "نبذل كل جهدنا لوقف الحرب وعدم امتدادها ويجب العمل فورا لمعالجة أساس الصراع. والكارثة الناجمة عن الحرب ستكون لها تبعات خطيرة وطويلة".