المشدد ٦ سنوات لثلاث اشخاص بتهمة سرقة مواطن بالاكراه 

امرت محكمة جنايات الإسكندرية، حضوريا للأول والثاني وغيابيا الثالث بمعاقبة كل من " ال.م.ال" و " ا.ا.ش" و " ن.م.ال"، بالسجن المشدد 6 سنوات، عما أسند إليهم، والزمتهم بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، لاتهامهم السرقة بالإكراه.



تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 4865 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، وتبين أنه حال سير المجني عليه " ش.ع.م" سائق توكتوك ، بالطريق العام، استوقفه المتهمون كل من " ال.م.ال" بائع و" ا.ا.ش" جزار و "ن.م.ال" عاطل، طالبين منه توصليهم لأحد الأمكان، وما أن وصلوا ظفروا به وأشهروا أسلحة بيضاء بوجهه واعتدوا عليه بالضرب محدثين إصابته، مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكنوا من سرقة منقولاته كرها عنه، وتركوه وفروا هاربين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التى قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين .