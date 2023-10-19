بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.. جدول مواعيد مباريات الجولة العاشرة في الدوري السعودي

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول موعد مباريات الجولة العاشرة ضمن منافسات مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بنسخته الحالية 2023-2024، والمقرر انطلاقها مساء غدا الجمعة الموافق 20 أكتوبر الجاري، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي ضمن الأجندة الدولية لمنتخب السعودية.

جدول مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي

الجمعة 20 أكتوبر

ـ تقام مباراة التعاون والاتحاد في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ـ ويلعب الأخدود والفيحاء في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ستاد مدينة الأمير هزلول بن عبد العزيز.

ـ ويواجه الفتح نظيره أبها في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي.

ـ ويلتقي الهلال أمام الخليج في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة على ستاد الأمير فيصل بن فهد.

السبت 21 أكتوبر

ـ يخوض النصر مواجهة أمام ضمك في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ستاد الأول بارك.

ـ ويلعب الحزم و الرائد في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ستاد الحزم.

ـ وتقام مباراة الشباب والطائي في تمام الساعة التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب الشباب.

ـ وتقام مباراة الأهلي ضد الوحدة في تمام الساعة التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب ستاد الأمير عبدالله الفيصل.

الأحد 22 أكتوبر

ـ وأخيرا يخوض الرياض مواجهة أمام نظيره الاتفاق في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ستاد الأمير فيصل بن فهد، بالرياض.