مباحثات سعودية إندونسية في الرباض وتوقيع اتفاقيات تعاون جديده

أجرى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان محادثات مع الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو بقصر اليمامه بالرياض.

تأتى المحادثات على هامش مشاركة الرئيس الأندونيسى والوفد المرافق له فى قمة الخليج ودول رابطة "آسيان " التى تبدأ أعمالها غدا الجمعه بالرياض .

وقد أجريت للرئيس الأندونيسى مراسم الاستقبال الرسميه عقل وصوله .

وقد جرى خلال المحادثات استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل تطويرها ، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وشهد ولي العهد السعودى ، والرئيس الأندونيسى مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، والتى تضمنت اتفاقية مجلس التنسيق الأعلى السعودي الإندونيسي، والتى وقعها من الجانب السعودي، الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، ومن الجانب الإندونيسي وزيرة الخارجية ريتنو مرسودي.

ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة، وقعها من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز وزير الرياضة، ومن الجانب الإندونيسي وزير الشباب والرياضة اريو بيمو نانديتو.

وبرنامج تعاون فني في مجالات التقييس المختلفة، وقام بتوقيعه من الجانب السعودي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ومن الجانب الإندونيسي وزيرة الخارجية ريتنو مرسودي.

بالإضافه إلى مذكرة تفاهم للتعاون في ضمان جودة المنتجات الحلال، ووقعها من الجانب السعودي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، ومن الجانب الإندونيسي الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان منتجات الحلال محمد عقيل ارحام.

حضر جلسة المباحثات، وتوقيع الاتفاقيات الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي الوزير المرافق، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس بندر بن إبراهيم الخريف، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، و المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامةياسر بن عثمان الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا فيصل العامودي.

فيما حضر من الجانب الإندونيسي وزيرة الخارجية ريتنو مرسودي، ووزير التجارة ذو الكفل حسن، ووزير شركات الدولة ايريك طاهر، ووزير الشباب والرياضة اريو بيمو نانديتو اريتيجو، ووزير إدارة مجلس الوزراء برامانا أنونغ .