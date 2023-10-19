بدء توافُد القادة المشاركين في «قمة الخليج وآسيان» على الرياض

بدأ قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في قمة الخليج ورابطة دول "الآسيان " فى التوافد على الرياض يشاهد القادة أول قمة من نوعها بين الجانبين غدًا الجمعة ابحث دعم التعاون إلى المستوى الاستراتيجي.

كان لي هسين لونغ، رئيس وزراء سنغافورة، أول الحاضرين حيث استقبله الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في قصر اليمامة بالرياض، ظهر الأربعاء، وعقدا جلسة مباحثات رسمية استعرضت أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما وصل الرياض أمس الأربعاء فام مينه تشينه رئيس وزراء فيتنام، وخوسيه راموس هورتا رئيس تيمور الشرقية والحاج حسن البلقيه، سلطان بروناي دار السلام .

استقبل الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة الرياض القادة بمطار الملك خالد الدولي، ومعه جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، والأمير فيصل بن عبد العزيز بن عيّاف أمين المنطقة.

تناقش القمة التى تبدأ أعمالها غدا خطة العمل المشتركة خلال المرحلة القادمة وتعزيز التعاون بين «مجلس التعاون الخليجي» ودول رابطة «آسيان»، فى المجالات والاقتصادية والأمنية والثقافية بالإضافه إلى تنسيق المواقف السياسية.

تضم رابطة «آسيان» تضم 10 دول من جنوب شرقي آسيا، وهي: بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.